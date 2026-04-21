„A 24. órában vagyunk, nem bírjuk tovább” – nagy bajban a független benzinkutak

A Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) közleményében azt írta, a kis benzinkutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt elviselhetetlenné vált, a családi tartalékok elfogytak. A szervezet, valamint az Energiaügyi Minisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium között az országgyűlési választás előtti héten született egy megállapodás, melynek értelmében a benzinkutak vállalták, hogy legalább a választás napjáig fenntartják a szerintük „törvénysértő intézkedések” miatti veszteséges működésüket, az NGM pedig a 2022-es ársapka idején alkalmazott módszer és mérték szerinti támogatást nyújt a veszteségek csökkentésére.

A kialakult helyzetről a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja, Egri Gábor az InfoRádióban azt mondta, a leköszönő kormányzat nem teljesítette az ígéretét. Ahogy fogalmazott, mindenki számára látható, milyen jelenleg az operatív piaci helyzet, illetve „van a Mol menedzsmentje által készített nagyon szép slide, amit felraktak a falra”, a kettő azonban nem ugyanazt mutatja. Az operatív piacon napról napra nő azon kutak száma, amelyeknek nincs ellátási szerződése. Egri Gábor hozzátette:

a stratégiai készleteket 54 napra generálták, de ebből csak körülbelül 15 nap áll rendelkezésre árutermékben, a többi kőolajtermék, de hát „senki nem tud kőolajat tankolni a tankjába”.

A legnagyobb problémának azt tartja, hogy nincs jelenleg import, továbbá mind kőolajban, mind gázolajban molekulahiány van.

Egri Gábor szerint a minisztériumokkal, illetve a Mollal való megbeszéléseken megállapodtak a kőolajbeszerzésekről, és erről szerződések is vannak, a teljesítések azonban hiányosak, illetve még annak a veszélye is fennáll, hogy nem teljesülhetnek az ígéretek.

Egri Gábor elmondta: amellett, hogy napról napra csökken az ellátás a hazai benzinkutakon, már felhasználták a MSZK-készleteket. Bár a leköszönő kormány korábban 35 forintos árréssel számolt a nagykereskedők és a kiskereskedők oldalán az üzemanyagokra bevezetett védett ár megjelenése után, a szakértő szerint a benzinkutak ebből nem tudják kitermelni a fenntartási költségeiket. Közben az MSZKSZ-készlet (a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség által felhalmozott tartalék) ellátási szerződés nélkül, negatív fedezettel kifutott, így Egri Gábor szerint

most csődközeli helyzet állt elő, ezért hatalmas teher szakad az új kormány nyakába.

Az FBSZ már megkereste a hamarosan felálló Tisza-kormány szakértőit, akiktől azt kéri, a lehető leghamarabb üljenek le tárgyalni, hogy átbeszélhessék az operatív tényhelyzetet, mert Egri Gábor megfogalmazása szerint „a Mol menedzsmentje által felfestett kép a magyar piaci helyzetről csak fikció”.

Az FBSZ elnökségi tagja kitért arra is, hogy 15-20 napra elegendő stratégiai készlet állt rendelkezésre, amit „tulajdonképpen választási célokra használtak fel”. A stratégiai készlethez ugyanis például háborús helyzet esetén lehet hozzányúlni, adott esetben a magyar hadsereg gázolajellátását biztosítják belőle, illetve olyan polgári célokra használják fel, mint a rendőrautók, mentőautók kiszolgálása. Egri Gábor tájékoztatása szerint ezt a stratégiai készletet mostanra gyakorlatilag elhasználták.

Az új kormánytól várják a segítséget

Felidézte, hogy április elején kaptak egy visszaigazolást Gerlaki Bencétől, a Nemzetgazdasági Minisztérium adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkárától, amelyben elismerte, hogy a kis kutaknak a nyeresége negatív, ezért támogatási rendszer bevezetésére tett ígéretet a minisztérium. Az FBSZ elnökségi tagja hozzátette: mindezek ismeretében a független benzinkutak vállalták, hogy maximálisan biztosítják az ország, a vevők ellátásbiztonságát. Egri Gábor szerint azonban az Orbán-kormány nem tartotta be az ígéretét, és nem zárja ki, hogy „ez egy tudatos manőver volt”, hogy megnehezítsék az új kormány dolgát. „Mintha egy furkósbotot tettek volna a küllők közé utolsó odaszúrásként. Most már azonban az új kormánytól kérjük azt tisztelettel és haladéktalanul, hogy üljünk le, beszéljük át a problémákat, mert fenntarthatatlan a jelenlegi magyar üzemanyag-ellátási rendszer – figyelmeztetett Egri Gábor.

Kiemelte, hogy egy olyan ellátásbiztonsági és nemzetbiztonsági kérdésről van szó, aminek a rendezését nem lehet tovább halogatni. Felhívta a figyelmet, hogy a kis kutak azokat a réspiacokat szolgálják ki, ahová a nagy cégek nem hajlandók bemenni. Mint mondta, utóbbiaknak alapvetően az az érdeke, hogy a meglévő pozíciójukon befektetés nélkül 30 százalékkal megnövekedjen a piaci részesedésük, ezzel azonban gyakorlatilag „likvidálják a kkv-szektort, ami magyar családi szektor”.

Összesen kétezer benzinkút van Magyarországon, ebből ezer kis kutat érint az említett probléma,

ami pedig a családi szektort illeti, körülbelül 8-10 ezer ember sorsa bizonytalan jelenleg a kialakult helyzet miatt, ennyien vannak kitéve a forgalom kedvezőtlen alakulásának. Egri Gábor megismételte: a tartalékok kimerültek, a tartályok is kifogyóban vannak. „24 órából a 24.-ben vagyunk. Nem bírjuk tovább” – zárta gondolatait a Független Benzinkutak Szövetségének elnökségi tagja.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.