Kifizette a 4iG a 100 millió dolláros befektetését az Axiom Space-be

A 4iG december 19-én jelentette be, hogy befektetési megállapodást kötött az amerikai kereskedelmi űripar egyik vezető, magántulajdonban lévő vállalatával. A megállapodás értelmében a 4iG SDT két lépésben tőkeemelést hajt végre az Axiom Space-ben, összesen 100 millió dollár értékben, 2025. december 31-ig 30 millió dollár, 2026. március 31-ig 70 millió dollár összegben.

Korábbi közleményükben kiemelték: a tranzakció illeszkedik a 4iG Csoport azon hosszú távú stratégiájához, amelynek célja, hogy a 4iG Csoport nemzetközi szinten is meghatározó szereplővé váljon az űripari és védelmi technológiai szegmensben. A houstoni székhelyű céghez fűződik a HUNOR - Magyar Űrhajós Program keretein belül a második magyar űrhajós, Kapu Tibor űrbe juttatása - fűzték hozzá.

A 4iG részvényeit a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriájában jegyzik, hétfőn 2300 forinton zártak, az elmúlt egy évben 1340 és 4965 forint között kereskedtek a társaság részvényeivel.