Átbillent a mérleghinta a hazai dohánypiacon

A legális hazai dohányforgalom gyorsuló ütemben esett egész 2025-ben, de az utolsó negyedévre eljutottunk oda, hogy nem csak reálértéken fogyasztottak kevesebbet a magyarok, de nominálisan is. Ez azért meglepő, mert mindez egy közel 8,7 százalékos inflációs környezetben történt – írja a Portfolio.

A tavalyi utolsó negyedévben legális dohánytermékekre 315 747 milliárd forintot fordítottak a magyarok, amely 0,14 százalékkal kevesebb, mint az egy évvel korábbi adat. Ezt korrigálva az inflációval kiderül, hogy 8,2 százalékkal fogyasztottak kevesebbet az emberek éves összevetésben. Viszont a dohánytermékek sokzsínűsége miatt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az emberek kevesebbet dohányoznak, a termékkategóriák helyettesíthetik is egymást.

A fogyasztási trendek alakulásában szerepet játszik az is, hogy egyre nagyobb teret nyer az illegális piac, miközben folyamatosan jelennek meg új típusú, alternatív termékek, például az Elfbarhoz vagy Pocobarhoz hasonló, gyakran ízesített elektronikus eszközök.

Az ezekhez használt folyadékok dohányterméknek minősülnek, így – a hagyományos cigarettákhoz hasonlóan – jövedéki adó terheli őket. Magyarországon dohányterméket kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni, ugyanakkor az ízesítési tilalom miatt ezek a termékek ott sem érhetők el.

A NAV szabadforgalmi adatai alapján a hagyományos cigaretták éves forgalma továbbra is nagyjából 5,5–6 milliárd szál között alakul. Igaz, 2025-ben volt némi visszaesés, ám ez még nem jelent trendfordulást. A 2026 eleji adóemelés miatt a kereskedők előre felhalmozhatták az alacsonyabb adókulcs mellett beszerezhető készleteket, ami torzíthatja a képet, ez a jelenség azonban minden adóemelés előtt megfigyelhető.

A vágott dohány forgalma viszont látványosan visszaesett: ez a termék 2016-ig – a cigaretta jelentős drágulásáig – a legfontosabb helyettesítőnek számított. Akkoriban évente akár 7 millió kilogramm is fogyott belőle, mára azonban a volumen alig haladja meg a 3 millió kilogrammot.

A szivarkák piaca ellenben tovább bővült, mivel ezek olcsóbb helyettesítői lehetnek a hagyományos cigarettának. A növekedés ellenére a szivarkák volumene továbbra is jóval elmarad a cigarettáétól, ugyanakkor már meghaladta az évi 800 millió szálat.

A füst nélküli dohánytermékek piaca is bővül. Ide tartoznak azok a termékek, amelyek használata nem jár égéssel, például a rágódohány, az orron át fogyasztott dohány vagy más, szájon keresztül alkalmazott megoldások. A forgalom kisebb ingadozások mellett emelkedő trendet mutat, jelenleg évi mintegy 2100 kilogramm körül alakul.

A hevített dohánytermékekről, mint az IQOS vagy a glo, csak rövid idősor áll rendelkezésre. A jogszabályi definíció 2023 februárjában vált egyértelművé: ezek olyan dohányrudak vagy kapszulák, amelyek speciális eszközzel, égés nélkül, hevítéssel állítanak elő belélegezhető aeroszolt. A legális piacon éves szinten már mintegy 3,5 milliárd darab fogy ezekből a termékekből.

Bár ez még elmarad a cigaretták forgalmától, középtávon akár átrendeződés is bekövetkezhet, a kereslet alakulását ugyanakkor jelentősen befolyásolta az ízesített termékek EU-s tiltása.

Az elektronikus cigaretták utántöltő folyadékainak legális piaca is veszített lendületéből. Ebben szerepet játszik a hevített dohánytermékek erősödő versenye, valamint az is, hogy a fogyasztók egy része nem hazai csatornákon keresztül szerzi be ezeket a termékeket, például online vásárlással. Az ízesített termékek tilalma is erősíthette a feketekereskedelmet. A jelenlegi volumen alig több, mint 10 millió milliliter évente.