ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.46
usd:
338.21
bux:
122310.93
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Átbillent a mérleghinta a hazai dohánypiacon

Infostart

A legális dohánykereskedelem már nemcsak reálértéken, hanem nominálisan is csökkent a legutóbbi negyedévben, miközben egyre nagyobb teret nyernek az alternatív és illegális termékek.

A legális hazai dohányforgalom gyorsuló ütemben esett egész 2025-ben, de az utolsó negyedévre eljutottunk oda, hogy nem csak reálértéken fogyasztottak kevesebbet a magyarok, de nominálisan is. Ez azért meglepő, mert mindez egy közel 8,7 százalékos inflációs környezetben történt – írja a Portfolio.

A tavalyi utolsó negyedévben legális dohánytermékekre 315 747 milliárd forintot fordítottak a magyarok, amely 0,14 százalékkal kevesebb, mint az egy évvel korábbi adat. Ezt korrigálva az inflációval kiderül, hogy 8,2 százalékkal fogyasztottak kevesebbet az emberek éves összevetésben. Viszont a dohánytermékek sokzsínűsége miatt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az emberek kevesebbet dohányoznak, a termékkategóriák helyettesíthetik is egymást.

A fogyasztási trendek alakulásában szerepet játszik az is, hogy egyre nagyobb teret nyer az illegális piac, miközben folyamatosan jelennek meg új típusú, alternatív termékek, például az Elfbarhoz vagy Pocobarhoz hasonló, gyakran ízesített elektronikus eszközök.

Az ezekhez használt folyadékok dohányterméknek minősülnek, így – a hagyományos cigarettákhoz hasonlóan – jövedéki adó terheli őket. Magyarországon dohányterméket kizárólag dohányboltban lehet értékesíteni, ugyanakkor az ízesítési tilalom miatt ezek a termékek ott sem érhetők el.

A NAV szabadforgalmi adatai alapján a hagyományos cigaretták éves forgalma továbbra is nagyjából 5,5–6 milliárd szál között alakul. Igaz, 2025-ben volt némi visszaesés, ám ez még nem jelent trendfordulást. A 2026 eleji adóemelés miatt a kereskedők előre felhalmozhatták az alacsonyabb adókulcs mellett beszerezhető készleteket, ami torzíthatja a képet, ez a jelenség azonban minden adóemelés előtt megfigyelhető.

A vágott dohány forgalma viszont látványosan visszaesett: ez a termék 2016-ig – a cigaretta jelentős drágulásáig – a legfontosabb helyettesítőnek számított. Akkoriban évente akár 7 millió kilogramm is fogyott belőle, mára azonban a volumen alig haladja meg a 3 millió kilogrammot.

A szivarkák piaca ellenben tovább bővült, mivel ezek olcsóbb helyettesítői lehetnek a hagyományos cigarettának. A növekedés ellenére a szivarkák volumene továbbra is jóval elmarad a cigarettáétól, ugyanakkor már meghaladta az évi 800 millió szálat.

A füst nélküli dohánytermékek piaca is bővül. Ide tartoznak azok a termékek, amelyek használata nem jár égéssel, például a rágódohány, az orron át fogyasztott dohány vagy más, szájon keresztül alkalmazott megoldások. A forgalom kisebb ingadozások mellett emelkedő trendet mutat, jelenleg évi mintegy 2100 kilogramm körül alakul.

A hevített dohánytermékekről, mint az IQOS vagy a glo, csak rövid idősor áll rendelkezésre. A jogszabályi definíció 2023 februárjában vált egyértelművé: ezek olyan dohányrudak vagy kapszulák, amelyek speciális eszközzel, égés nélkül, hevítéssel állítanak elő belélegezhető aeroszolt. A legális piacon éves szinten már mintegy 3,5 milliárd darab fogy ezekből a termékekből.

Bár ez még elmarad a cigaretták forgalmától, középtávon akár átrendeződés is bekövetkezhet, a kereslet alakulását ugyanakkor jelentősen befolyásolta az ízesített termékek EU-s tiltása.

Az elektronikus cigaretták utántöltő folyadékainak legális piaca is veszített lendületéből. Ebben szerepet játszik a hevített dohánytermékek erősödő versenye, valamint az is, hogy a fogyasztók egy része nem hazai csatornákon keresztül szerzi be ezeket a termékeket, például online vásárlással. Az ízesített termékek tilalma is erősíthette a feketekereskedelmet. A jelenlegi volumen alig több, mint 10 millió milliliter évente.

kereskedelem

cigaretta

e-cigaretta

dohányzás

fogyasztás

dohány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A túlélésért küzdenek a magyar cégek - Mutatjuk, mi jelentheti a kiutat a bizonytalanságból

A hazai kkv-szektor immár két éve tartós alkalmazkodási pályán mozog: a kedvezőtlen makrofeltételek közepette sok vállalkozás a működőképesség fenntartására rendezkedett be, miközben a világpiaci kiszámíthatatlanság az egyik legfőbb üzleti problémává vált – derül ki a kkv-k hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét negyedévente mérő VOSZ Barométer kutatásából. Ebben a helyzetben különösen felértékelődnek a stabilitást és a megújulást egyszerre támogató, kézzelfogható megoldások. Többek között ezekről lesz szó a Portfolio és a KAVOSZ országjáró rendezvénysorozatának, a Széchenyi Kártya Roadshow 2026 soproni állomásán, április 1-jén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-re virradó éjszaka, egyes szolgáltatások korlátozottan lesznek elérhetők, a kutak pedig bezárnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 10:39
Üzembe helyezték az egyik legnagyobb hazai akkumulátort
2026. március 27. 10:26
Enyhén csökkent a foglalkoztatottak száma
×
×