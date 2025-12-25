ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 25. csütörtök Eugénia
Nyitókép: Unsplash

Pusztító, ahogy a Temu meghódította a magyar piacot

Infostart

A magyar e-kereskedelmi forgalom meghatározó szereplőjévé vált a kínai központú Temu, amely a belföldi rendelések tizedét tudhatja magáénak. A platform népszerűségét azonban jelentősen befolyásolhatják az Európai Unió tervezett vámszabályozási módosításai.

A magyarországi e-kereskedelemről és a fogyasztóvédelmi lehetőségről az RTL Híradója készített összeállítást.

A Temu 2023 őszén kezdte meg hivatalos működését Magyarországon, és agresszív marketingstratégiájának, valamint alacsony árainak köszönhetően rövid idő alatt piacvezető pozícióba került. A hazai vásárlók körében a rendelések mintegy 10 százaléka már ezen a felületen keresztül realizálódik.

Változó vámszabályok és a 150 eurós limit eltörlése

Jelenleg az Európai Unióba érkező, 150 euró (körülbelül 60 000 forint) alatti összértékű küldemények vámmentesek, csupán általános forgalmi adót (áfa) kell fizetni utánuk. Az Európai Bizottság javaslata alapján azonban ez a mentesség megszűnik, hogy visszaszorítsák az olcsó, unión kívüli áruk dömpingjét.

Az új szabályozás várhatóan 2026. január 1-jétől lép életbe az egész Európai Unióban.

Minden 150 euró alatti csomagra egységesen vethetnek ki vámot, amelynek mértéke a termékkategóriától függően jellemzően 5 és 17 százalék között alakulhat.

Bár a platformok saját hatáskörben dönthetnek a szállítási díjakról, a kötelező vám és a kapcsolódó vámkezelési költségek miatt a gyakorlatban megszűnhet a „teljesen ingyenes” beszerzés lehetősége, mivel a járulékos költségeket a vásárlónak kell megfizetnie.

Fogyasztóvédelmi tudnivalók

  • Fontos hangsúlyozni, hogy a külföldi oldalakról rendelt termékekre is a magyar jogszabályok szerinti fogyasztóvédelmi elvek vonatkoznak.
  • Vitás esetekben a magyar vásárlók a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhatnak segítségért.
  • Amennyiben a kereskedővel nem sikerül megegyezni, bankkártyás fizetés esetén az úgynevezett chargeback eljárás keretében a számlavezető banknál is kérhető a vételár visszatérítése.

Az ilyen típusú ügyintézés a határokon átnyúló jelleg miatt a megszokottnál hosszabb időt vehet igénybe.

Pusztító, ahogy a Temu meghódította a magyar piacot

fogyasztóvédelem

e-kereskedelem

temu

