Évek vagy évtizedek? Íme, az amerikai-kínai gazdasági háború igazi tétje

Az elmúlt években újra és újra lejátszódott ugyanaz a történet. Valahol Pennsylvaniában vagy Ohióban bezárt egy gyár, eközben pedig a Csendes-óceán túlpartján új üzemcsarnokok nőnek ki a földből.

Az egyik oldalon négyévente követték egymást az újabb politikai kampányok, befektetők bújták a negyedéves jelentéseket, mindent a rövid távú szemlélet uralt. Ezzel szemben a másik oldalon ötéves tervek, 2035-ig előre rajzolt ipari térképek és egy évszázadokban gondolkozó állam állt.

A 21. század egyik legfontosabb kérdése talán nem is az, hogy Amerika és Kína között ki a gazdagabb vagy ki tud gyorsabban növekedni, hanem az, hogy melyikük tud hosszabb időtávú stratégiát vinni.

Emelkedés és süllyedés

Az amerikai feldolgozóipar 1979-ben közel 19,6 millió embert foglalkoztatott 2026-ban ugyanez az érték 12,6 millió volt. Ez egy egész korszak lenyomata. Egy korszaké, amelyben gyárak zártak be, beszállítói láncok költöztek külföldre, és ipari tudás tűnt el városokkal együtt. A NIST 2024-es jelentése szerint a feldolgozóipar 2023-ban az amerikai GDP 10,2 százalékát adta. Eközben a Világbank szerint Kínában 2024-ben a feldolgozóipar a GDP 25 százalékát termelte meg – bár ez az érték is jelentősen csökkent a 2000-es évek elejének 30 százalék feletti mutatójához képest. Vagyis nem csupán arról van szó, hogy Kína többet gyártott, hanem arról is, hogy a termelés sokkal mélyebben szővi át az ázsiai állam gazdasági szerkezetét.

Az Egyesült Államok kínai áruforgalmi hiánya 2024-ben 295,5 milliárd dollár volt, 2025-ben pedig 202,1 milliárd dollár. Ezen adatok fényében az amerikai elnök diagnózisa tökéletesen érthető.

Megvédeni a hazai gazdaságot

Innen nézve Trump stratégiája logikusabb, mint amilyennek elsőre tűnik. A Fehér Ház 2025-ös „America First Trade Policy” memoranduma nyíltan kimondja, hogy a kereskedelempolitikát nemcsak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdésként kell kezelni. Az amerikai stratégia célja az ipari-technológiai előny, a termelékenység és az amerikai gyártás erősítése.

Az áprilisi kölcsönös vámok elnöki rendelete még nyersebben fogalmaz. A tartós árukereskedelmi hiány kiüresítette az amerikai feldolgozóipart, meggyengítette a kritikus ellátási láncokat, és külföldi ellenfelektől tette függővé a védelmi-ipari bázist.

Ebből a nézőpontból a vám egy tökéletes eszköz. Trump világképe szerint az Egyesült Államoknak egyszerre kell drágábbá tennie a külföldi függést, visszacsatornáznia a tőkét a hazai termelésbe, korlátoznia a technológiai szivárgást Kína felé, egyben geopolitikai nyomásgyakorlással biztosítania, hogy Peking ne csak gazdasági, hanem stratégiai értelemben se nőjön fölé.

Kinek dolgozik az idő?

Ám Kínának van egy nagyon komoly stratégiai előnye. A türelem. A kínai rendszer sokkal hosszabb időhorizonton gondolkodik, mint az amerikai. Az ötéves tervek, a 2035-ös célok, a stratégiai gondolkodás mind jóval nagyobb időhorizontot ölelnek fel, mint amilyenben egy demokratikus állam vezetője gondolkozhat. A Brookings elemzése szerint a Made in China 2025 és a későbbi programok nem kampányszlogenek, hanem egymásra épülő iparpolitikai rétegek. Önellátás, hazai részesedés, technológiai felzárkózás, majd piaci dominancia a cél.

A kínai modell hosszú éveken át képes tűrni az alacsonyabb megtérülést azért cserébe, hogy tíz év múlva övé legyen a chipek, az akkumulátorok, a napelemek vagy az elektromos autók piacán a dominancia. Amíg Washington négyéves ciklusban mér, addig Peking évtizedekben.

A demokrácia ára

A nyugati rendszer gyengéje itt válik nyilvánvalóvá. A szakirodalom ezt politikai rövidlátásnak nevezi. A választási ciklus, a választók azonnali elvárásai és az érdekcsoportok nyomása abba az irányba terelik a kormányokat, hogy a gyorsan látható hasznot részesítsék előnyben a lassabban beérő beruházásokkal szemben. Masakazu Ogami 2024-es tanulmánya szerint a választási ciklusok, a választói preferenciák és az érdekszervezetek együtt gyakran a rövid távú döntések felé húzzák a demokratikus rendszereket. De Haan és társai 2025-ös empirikus vizsgálata pedig azt találta, hogy választási években az elsődleges hiány átlagosan emelkedik, majd utána korrekció következik.

Magyarul a demokráciák szeretnek költekezni, amikor közel a szavazás, de nehezebben viselik a mostani áldozatot a távoli nyereségért. Ezért van az, hogy nem elég az, ha Trumpnak stratégiailag igaza van. A választói türelmének is túl kell élnie a magasabb importárakat, a piaci zavarokat és a rövid távú fájdalmat.

A stratégiai demokrácia ritka pillanata

A történelemben szerencsére vannak olyan esetek is, amikor egy demokrácia nem reménytelenül rövidlátó. Ronald Reagan Szovjetunióval szembeni stratégiája azért kiváló példa erre, mert nem csak a hosszú távú fókusz melletti döntés történt meg, hanem a terv sikeres is tudott lenni.

A State Department történeti összefoglalója szerint Reagan és tanácsadói kulcsszerepet játszottak a hidegháború végjátékában. Az National Security Decision Directive 75 három elemet kapcsolt össze. A külső ellenállást a szovjet expanzióval szemben, a belső nyomást a rendszer gyengítésére, valamint a szigorúan viszonossági alapon történő tárgyalást. A történész Alan Dobson írásában Reagan stratégiáját öt pillérre bontja. Gazdasági, politikai, katonai, ideológiai és morális nyomásra. A terv szerinte azért működött, mert a demokrácia rövid távú politikáját sikerült egy hosszú távú nemzeti stratégiába emelnie.

Ez a kérdés ma is ugyanez. Vajon képes-e Washington négyéves ciklusokból hosszú távú stratégiát kovácsolni?

Egy ezermilliárd dolláros kérdés

Trump vámháborúja ezért nem pusztán vámháború. Sokkal inkább egy – talán az utolsó pillanatra időzített – kísérlet arra, hogy Amerika újra gyártson, újra exportáljon, újra építsen. Hogy ne csak elfogadja a kialakuló világrendet, hanem alkossa is azt.

A nyitott kérdés nem az, hogy a vámok önmagukban elegendők-e. Valószínűleg nem azok. Az igazi kérdés az, hogy a demokrácia képes-e elviselni a hosszú stratégia rövid távú árát. Ez a 21. század talán legfontosabb csatája. Az a küzdelem, mely a gyors reagálású, ám rövid fókuszú demokrácia, illetve a messzire tekintő, ám sokszor nehezen lavírozó stratégiai államirányítás között zajlik.

A cikk szerzője Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a BCE egyetemi docense