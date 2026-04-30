Gyors és átfogó reformokat tartalmazhat a jövő évi német költségvetés

A jövő évi költségvetés tervezete mellett a kormány áldását adta a 2030-ig szóló pénzügyi tervre is. A megtakarítások és a reformok ellenére elemzők az új hitelfelvételek drámai növekedésével számolnak.

Ami a konkrétumokat illeti, a tervezet szerint a kiadások 2027-ben 543,3 milliárd eurót tesznek ki. A központi költségvetésben az új hitelfelvételek összege Lars Klingbeil pénzügyminiszter beszámolója szerint megemelkedik.

A büdzsé legnagyobb tétele a munkaügyi minisztériumé, amelynek költségvetése 2027-ben először haladja meg a 200 milliárd eurót. Jelentős mértékben nőnek a védelmi kiadások, az idei 100,9 milliárd euróról 2027-re 105,8 milliárdra, 2030-ra pedig az előirányzat szerint 179,9 milliárd euróra.

A központi költségvetés nettó hitelfelvétele

2027-ben várhatóan megközelíti a 111 milliárd eurót, 2030-ra pedig 152,7 milliárd euróra nő.

Friedrich Merz nyilatkozatában mindenekelőtt a jelentősen megnövelt katonai kiadásokat védte. Szerinte az elmúlt év, illetve az elmúlt hónapok fejleményei bizonyították, hogy – mint idézték – „létfontosságúak” a védelmi képesség erősítését célzó törekvések.

A költségvetési tervezetek mellett a kormány jóváhagyta az egészségügyi reform tervezetét is. Utóbbi az egészségügyi miniszter, a konzervatív Nina Warken szerint jelentős tehermentesítést biztosít a törvényes egészségbiztosítási alapok számára.

A cél az, hogy megszüntessék a kötelező egészségbiztosítási rendszer mintegy 15 milliárd eurós hiányát.

A tervezetet a Bundestagnak még a nyári szünet előtt el kell fogadnia, hogy mielőbb hatályba léphessen – hangsúlyozta a elmúlt hónapokban rendkívül sokat bírált kancellár, aki az egészségügyi rendszer „történelmi reformjáról” beszélt.

A koalíció képes arra, hogy gyors ütemben átfogó reformokat indítson – fogalmazott az egészségügyi miniszter, utalva arra, hogy azokra egy illetékes bizottság hetekkel ezelőtt nyújtott be javaslatot. Az egészségügyi reform „társadalmilag elfogadható, és nem ró senkire túlzottan terhet” – értékelte Nina Warken.

A tervezett megtakarítási intézkedések ugyanakkor elemzők szerint ennek ellenkezőjét jelzik, és azok mindenekelőtt a kötelező egészségbiztosítással rendelkezőket, továbbá a gyógyszeripart, valamint az orvosokat sújtják.

Tervezik a járulékfizetés emelését is, különösen azoktól „hajtanának be” többet, akik magasabb keresettel rendelkeznek.

Az ellenzék szinte rögtön bírálta a tervezetet. A biztosítottak számára az abban foglaltak valójában az irányozzák elő, hogy „fizess többet, várj hosszabb ideig, és kapj rosszabb kezeléseket” – idézte a Der Spiegel a Baloldal Pártjának egészségügyi felelősét.