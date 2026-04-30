ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.24
usd:
313.58
bux:
132591.84
2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár az évenkénti nyári sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. július 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Gyors és átfogó reformokat tartalmazhat a jövő évi német költségvetés

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Elfogadta a Merz-kormány a jövő évi költségvetés tervezetét, majd a vitatott egészségügyi reform programját is. Közös vonás, hogy mindkettő fő célját a megtakarítások jelentik.

A jövő évi költségvetés tervezete mellett a kormány áldását adta a 2030-ig szóló pénzügyi tervre is. A megtakarítások és a reformok ellenére elemzők az új hitelfelvételek drámai növekedésével számolnak.

Ami a konkrétumokat illeti, a tervezet szerint a kiadások 2027-ben 543,3 milliárd eurót tesznek ki. A központi költségvetésben az új hitelfelvételek összege Lars Klingbeil pénzügyminiszter beszámolója szerint megemelkedik.

A büdzsé legnagyobb tétele a munkaügyi minisztériumé, amelynek költségvetése 2027-ben először haladja meg a 200 milliárd eurót. Jelentős mértékben nőnek a védelmi kiadások, az idei 100,9 milliárd euróról 2027-re 105,8 milliárdra, 2030-ra pedig az előirányzat szerint 179,9 milliárd euróra.

A központi költségvetés nettó hitelfelvétele

2027-ben várhatóan megközelíti a 111 milliárd eurót, 2030-ra pedig 152,7 milliárd euróra nő.

Friedrich Merz nyilatkozatában mindenekelőtt a jelentősen megnövelt katonai kiadásokat védte. Szerinte az elmúlt év, illetve az elmúlt hónapok fejleményei bizonyították, hogy – mint idézték – „létfontosságúak” a védelmi képesség erősítését célzó törekvések.

A költségvetési tervezetek mellett a kormány jóváhagyta az egészségügyi reform tervezetét is. Utóbbi az egészségügyi miniszter, a konzervatív Nina Warken szerint jelentős tehermentesítést biztosít a törvényes egészségbiztosítási alapok számára.

A cél az, hogy megszüntessék a kötelező egészségbiztosítási rendszer mintegy 15 milliárd eurós hiányát.

A tervezetet a Bundestagnak még a nyári szünet előtt el kell fogadnia, hogy mielőbb hatályba léphessen – hangsúlyozta a elmúlt hónapokban rendkívül sokat bírált kancellár, aki az egészségügyi rendszer „történelmi reformjáról” beszélt.

A koalíció képes arra, hogy gyors ütemben átfogó reformokat indítson – fogalmazott az egészségügyi miniszter, utalva arra, hogy azokra egy illetékes bizottság hetekkel ezelőtt nyújtott be javaslatot. Az egészségügyi reform „társadalmilag elfogadható, és nem ró senkire túlzottan terhet” – értékelte Nina Warken.

A tervezett megtakarítási intézkedések ugyanakkor elemzők szerint ennek ellenkezőjét jelzik, és azok mindenekelőtt a kötelező egészségbiztosítással rendelkezőket, továbbá a gyógyszeripart, valamint az orvosokat sújtják.

Tervezik a járulékfizetés emelését is, különösen azoktól „hajtanának be” többet, akik magasabb keresettel rendelkeznek.

Az ellenzék szinte rögtön bírálta a tervezetet. A biztosítottak számára az abban foglaltak valójában az irányozzák elő, hogy „fizess többet, várj hosszabb ideig, és kapj rosszabb kezeléseket” – idézte a Der Spiegel a Baloldal Pártjának egészségügyi felelősét.

Kezdőlap    Külföld    Gyors és átfogó reformokat tartalmazhat a jövő évi német költségvetés

németország

költségvetés

egészségügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Legyél te a következő Peter Thiel! – Keress pénzt a magyar tőzsdén úgy, ahogy eddig még soha

Legyél te a következő Peter Thiel! – Keress pénzt a magyar tőzsdén úgy, ahogy eddig még soha

Új befektetési sztori formálódik a magyar tőzsdén! 2026. május 7-én a Kimpton BEM Budapest szállodában ingyesen befektetői klubot tartunk, ahol a kormányváltás utáni piaci kilátásokat és a magántőke világának tőzsdei lehetőségeit járjuk körbe. Ha érdekel, merre tart a magyar piac és hol lehet beszállni a következő potenciális midcap sztoriba, itt a helyed!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 30. 08:31
Csapatkivonást lebegtetett be Németországból az amerikai elnök
2026. április 30. 06:23
Új részletek a szerdai londoni terrorcselekményről
×
×