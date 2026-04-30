Komoly pillanat kapujában a Veszprém – sport a tévében

M4 Sport
21.00: Európa-liga, elődöntő, első mérkőzés, Nottingham Forest-Aston Villa
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
18.00: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés, Veszprém-Füchse Berlin
20.45: Kézilabda, férfi Bajnokok Ligája, negyeddöntő, első mérkőzés, Nantes-Barcelona
Sport 2
13.30: Jégkorong, divíziós I/B világbajnokság, Románia-Kína
20.00: Darts, Premier League, 13. forduló
Eurosport 1
13.45 és 19.30: Sznúker, világbajnokság, elődöntő
Eurosport 2
13.30: Országúti kerékpár, török körverseny, 5. szakasz
15.30: Országúti kerékpár, romandiai körverseny, 2. szakasz
21.00: Golf, PGA Tour, Miami Championship
Match 4
13.00 és 20.00: Tenisz, ATP-torna, Madrid, negyeddöntő