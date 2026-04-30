Eldobta magától az életet Peter Falk lánya

Peter Falk színész lánya, Jacqueline Falk 60 éves korában elhunyt, miután saját kezével vetett véget életének Los Angeles-i otthonában – írja a HVG.hu a TMZ-re hivatkozva.
Apja, Peter Falk 1960-ban vette feleségül Alyce Mayót, a házaspár két lányt fogadott örökbe – Jacqueline-t és Catherine-t.
A Columbo színészénél a 2000-es években Alzheimer-kórt és demenciát diagnosztizáltak, Falk 2011. június 23-án hunyt el.
Ha segítségre van szüksége
A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.
Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!