Lassan túl vagyunk a nehezén – időjárás

Egyre nagyobb teret hódít a térségünkben is az a hideg, száraz levegő, amely nagy területet árasztott el Északkelet-Európában, télies időjárást okozva.

Csütörtök napközben napos időre számíthatunk kevés fátyol- és gomolyfelhővel. Csapadék nem várható. Az élénk északkeleti szelet főképp keleten kísérhetik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 16 fok között várható – tájékoztatott a HungaroMet.

A hét végére megszűnik a hideg levegő utánpótlása, vasárnaptól, illetve hétfőtől pedig felgyorsul a melegedés, egészen nyárias időjárásra készülhetünk. Csapadékra szerdától van némi esély, záporok, zivatarok formájában.