Tilalom lépett életbe két vármegyében

Kiemelték, hogy a száraz áprilisi időjárás és az elmúlt szeles időszak gyepes és fás területeken, erdőtelepítésekben, erdőfelújításokban és az idősebb erdőtársulásokban is kiszárította a holt biomasszát. A tűzkockázat kiemelten magas a Duna-Tisza közi homokhátságon, az ott található fenyves és borókás-nyaras erdőállományokban. Mivel Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében a következő napokban sem várható csapadék, ezért ezeken a területeken nagy kiterjedésű, intenzív koronatüzek alakulhatnak ki.

A tűzgyújtási tilalom idején tilos tüzet gyújtani a külterületi ingatlanokon fekvő erdőkben és fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében. A korlátozás ideje alatt nem szabad tüzet rakni a kijelölt, kiépített erdei tűzrakóhelyeken sem. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva - ismertette a Nébih.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon lehet tájékozódni – közölte a hivatal.