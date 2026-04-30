2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Budapest, 2023. április 15. A 43. Budapesti Tavaszi Fesztivált hirdetõ zászlók a a Szabadság hídon (korábban Ferenc József híd, Fõvám téri híd, Vámház téri híd) a fõváros egyik, 1896-ban, harmadik közúti átkelõjeként átadott, Budapest központjának legrövidebb hídján. MTVA/Bizományosi: Róka László
Nyitókép: MTVA/Róka László

Jön a Budapesti Tavaszi Fesztivál, és hétköznaponként is zárlat lesz a rakparton

A budapesti kulturális intézmények, alkotó közösségek, független kulturális műhelyek összefogásával és a Budapesti Művelődési Központ koordinálásával mind a 23 kerületben kínál programokat a Budapesti Tavaszi Fesztivál. A fesztivállal egy időben a rakpart újra a gyalogosoké és a kerékpárosoké lesz, utána „rugalmas közlekedési rend” lép életbe hétköznap délutánonként.

Sokszínű kulturális programok sorozatát kínálja május 2-től két héten keresztül a Budapesti Tavaszi Fesztivál, különleges élmények és sokszínű programok várják az érdeklődőket – mondta a fesztivál főszervezője az InfoRádióban.

Szombat este 7 órakor indul a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Hangtalan történetek című performatív divatbemutatóval a rakparton. „Tarján Zsófia, a Honeybeast énekesnőjének festménykiállítása nyílik május 5-én 17 órától a Népszállóban, a budapesti hajléktalanellátó intézménynek a Padlás Galériájában” – hívta fel a figyelmet Beke Károly.

Különleges színházi premierek

A sok színházi bemutató közül kiemelte a Dante közösségi alkotótérben, és a Dugattyús-házban sorra kerülő előadásokat. „Új bemutatókat kínál Pintér Béla Társulata, az Örkény Színház, a TÁP Színház, az Orlai Produkciós Iroda és a Gólem Színház is. Az Angyalok Amerikában mindkét részét egymást követő két napon meg lehet nézni a Radnóti Miklós Színházban” – sorolta a főszervező.

Hangversenyek helyszíne lesz a Fővárosi Levéltár, a Budapesti Történeti Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Helytörténeti sétákkal Erzsébetvárosban, a Kulthét szervezésében készülnek.

Beke Károly hozzátette: a programsorozatban a többi között a soroksári, a budafoki, a terézvárosi, az újbudai, a kispesti, a kőbányai és az angyalföldi közművelődési intézmények, kulturális központok is részt vesznek.

Május elsejétől ismét megnyílik a rakpart

A rakpart újra a gyalogosoké és a közösségi életet élőké lesz. Az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon várják az érdeklődőket.

„A fesztivál idején, idén már nemcsak két helyszínen, hanem összesen négy plusz egy térben készülnek szabadtéri koncertekkel, tűzzsonglőrökkel és egy kiállítással is a rakparti viaduktokban” – sorolta Beke Károly.

Azután

május 26. és augusztus közepe között új, rugalmas forgalmi rend lép életbe: hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot,

míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. Egészen október 25-ig tart a szabad rakpart, kulturális programokkal.

Részletes programok a Budapesti Tavaszi Fesztivál Facebook-oldalán találhatók, a jegyek értékesítése április 15-étől kezdődött a www.btf.hu oldalon.

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
Mérsékelt hangulatromlás látszik a világ tőzsdéin az elmúlt órákban. Szerdán a negatív tartományban zártak az amerikai részvényindexek, és csütörtökön az ázsiai piacok is lejtmenetbe kapcsoltak. A befektetők egyrészt az újra meredeken megugró olajár miatt aggódnak, de az elmúlt órákban közzétett vállalati gyorsjelentések is csak vegyes képet mutatnak. Közben pedig az amerikai jegybank is óvatos kijelentésokat tett az előttünk álló időszakkal kapcsolatban.

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon.

Axios reported that US Central Command has prepared a plan for a wave of "short and powerful" strikes on Iran.

