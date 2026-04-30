Jön a Budapesti Tavaszi Fesztivál, és hétköznaponként is zárlat lesz a rakparton

Sokszínű kulturális programok sorozatát kínálja május 2-től két héten keresztül a Budapesti Tavaszi Fesztivál, különleges élmények és sokszínű programok várják az érdeklődőket – mondta a fesztivál főszervezője az InfoRádióban.

Szombat este 7 órakor indul a Budapesti Tavaszi Fesztivál, a Hangtalan történetek című performatív divatbemutatóval a rakparton. „Tarján Zsófia, a Honeybeast énekesnőjének festménykiállítása nyílik május 5-én 17 órától a Népszállóban, a budapesti hajléktalanellátó intézménynek a Padlás Galériájában” – hívta fel a figyelmet Beke Károly.

Különleges színházi premierek

A sok színházi bemutató közül kiemelte a Dante közösségi alkotótérben, és a Dugattyús-házban sorra kerülő előadásokat. „Új bemutatókat kínál Pintér Béla Társulata, az Örkény Színház, a TÁP Színház, az Orlai Produkciós Iroda és a Gólem Színház is. Az Angyalok Amerikában mindkét részét egymást követő két napon meg lehet nézni a Radnóti Miklós Színházban” – sorolta a főszervező.

Hangversenyek helyszíne lesz a Fővárosi Levéltár, a Budapesti Történeti Múzeum és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Helytörténeti sétákkal Erzsébetvárosban, a Kulthét szervezésében készülnek.

Beke Károly hozzátette: a programsorozatban a többi között a soroksári, a budafoki, a terézvárosi, az újbudai, a kispesti, a kőbányai és az angyalföldi közművelődési intézmények, kulturális központok is részt vesznek.

Május elsejétől ismét megnyílik a rakpart

A rakpart újra a gyalogosoké és a közösségi életet élőké lesz. Az első időszakban hétvégenként és ünnepnapokon várják az érdeklődőket.

„A fesztivál idején, idén már nemcsak két helyszínen, hanem összesen négy plusz egy térben készülnek szabadtéri koncertekkel, tűzzsonglőrökkel és egy kiállítással is a rakparti viaduktokban” – sorolta Beke Károly.

Azután

május 26. és augusztus közepe között új, rugalmas forgalmi rend lép életbe: hétköznapokon délután 17 óra után a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a rakpartot,

míg napközben megmarad az autós közlekedés lehetősége. Egészen október 25-ig tart a szabad rakpart, kulturális programokkal.

Részletes programok a Budapesti Tavaszi Fesztivál Facebook-oldalán találhatók, a jegyek értékesítése április 15-étől kezdődött a www.btf.hu oldalon.

A cikk alapjául szolgáló összeállítást Szabó S. Gergő készítette.