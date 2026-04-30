2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
MCC rövidítést megformázó diákok
Nyitókép: Facebook/MCC Szolnok

Richter-döntés után – az MCC kész az együttműködésre

A Mathias Corvinus Collegium közleménye szerint a tehetséggondozás ügye túlmutat az intézményi kereteken. Ez közös nemzeti érdek, amely hosszú távon meghatározza Magyarország szellemi és gazdasági jövőjét, ennek szolgálatában kívánják folytatni munkát a jövőben is.

„A Richter Gedeon Nyrt. bejelenti, hogy a mai napon három, a társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal megállapodást kötött a 2026. április 29-i közgyűlés által elfogadott 2025. üzleti év utáni osztalék alapítványoknak történő kifizetésének ütemezéséről. A megállapodás értelmében az érintett alapítványok részére járó osztalék kifizetésére legkésőbb 2026. szeptember 11-ig kerül sor” – közölte szerdán a Richter. A bejelentés szerint, melyről az Infostart is beszámolt Orbán Gábornak, a Richter vezérigazgatójának szavai nyomán, zajlanak a tárgyalások a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak járó osztalék kifizetésének elhalasztásáról. A Magyar Péter leendő miniszterelnökkel való találkozója után Orbán Gábor arról számolt be a közgyűlés után, hogy a cég hajlandó segíteni az új kormányt, és az egyetemi alapítványok esetében elhalasztja a osztalékfizetést addig, amíg nem rendeződik az egyetemi autonómia kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között.

Ezután csütörtökön közleményt adott ki az MCC, melyben a szervezet hangsúlyozza, hogy a jövő Magyarországa a tudásban, a tehetségben és a közösség iránti felelősségben gyökerezik, különösen ebben a gyorsan változó világban.

„A Mathias Corvinus Collegium több mint harminc éve szolgálja ezt a célt. Ma a Kárpát-medence több mint harminc helyszínén, több mint nyolcezer diák fejlődését segíti az általános iskola ötödik osztályától egészen az egyetemi évek végéig, sőt azon túl is. Ez a komplex, egymásra épülő tehetséggondozási rendszer európai összehasonlításban is egyedülálló. Az MCC egy olyan meghatározó nemzeti intézmény, amely mindemellett kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel, széles körű ismertséggel és szakmai elismertséggel is rendelkezik. Az MCC számára a legfontosabbak a diákjaink, családjaik és munkatársaink, minden tevékenységünk az ő fejlődésüket és közösségük erősítését szolgálja.

Programjaink nem csupán tudást adnak, kiemelt figyelmet fordítunk a pályaorientációra: célunk, hogy a fiatalok ne csupán egyéni ambícióik mentén hozzanak döntéseket, hanem olyan életpályát építsenek, amely hosszú távon Magyarország fejlődéséhez is hozzájárul. A tehetséggondozás számunkra a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb eszköze: intézményünk minden tehetséges fiatalt nyitott kapukkal fogad, anyagi helyzettől, világnézettől és társadalmi háttértől függetlenül.

Az MCC működése során mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a hallgatók szabadon gondolkodhassanak és formálhassák véleményüket. Intézményünkben az intellektuális nyitottság alapérték, a véleménynyilvánítás szabadsága teljes körűen biztosított. Diákjaink önálló, felelős döntésekre képes fiatalok, akik saját meggyőződésük alapján alakítják jövőjüket” – írta a szervezet.

Az MCC hangsúlyozta, hogy ahogyan korábban is, úgy jelenleg is nyitott minden szakmai párbeszédre és egyeztetésre, ideértve a gazdasági és jogszabályi környezet változásait érintő kérdéseket is. Ennek szellemében a gazdasági kérdésekben is a felelős együttműködés elvét követik: a napokban az MCC és a Richter vezetése – a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvánnyal és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvánnyal – megállapodott az osztalékkifizetés elhalasztásáról.

„Figyelemmel kísérjük az új Országgyűlés által meghozott döntéseket, és a jövőben is mindenben a jogszabályoknak megfelelően járunk el. Intézményünk az elmúlt években, közfeladatot ellátó oktatási és tehetséggondozási tevékenységéhez kapcsolódóan, jelentős vagyonjuttatásban részesült. Amennyiben a mindenkori Országgyűlés a források felhasználásával kapcsolatban változtatásokat tart indokoltnak, az MCC kész az együttműködésre és a szükséges egyeztetések lefolytatására, szem előtt tartva a tehetséggondozási feladatok folytonosságát” – közölte az MCC, hangsúlyozva, hogy meggyőződése szerint a tehetséggondozás ügye túlmutat az intézményi kereteken, és közös nemzeti érdek.

„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi?
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron?
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló?
 
2026.04.30. csütörtök, 18:00
Nagy Zoltán Zsolt
a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika igazgatója
Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. A mai nap a piacok elsősorban az iráni hírekre figyelnek majd, a forintot is ez mozgathatja leginkább.

Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban

A tavasz első melegebb napjaival együtt újra felmerül a kérdés, mikor nyitnak a budapesti strandok.

Antisemitism 'a national security emergency', says government terror adviser after Golders Green attack

Shilome Rand, 34, and Moshe Shine, 76, have been named locally as the victims. A 45-year-old man has been arrested on suspicion of attempted murder.

Miért egy év? – Lázár János a jövőjéről ír
„Tömegek" jelentkeznek aktivistának a DK-hoz, de ezt a párt sem hiszi el
