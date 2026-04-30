Richter-döntés után – az MCC kész az együttműködésre

„A Richter Gedeon Nyrt. bejelenti, hogy a mai napon három, a társaságban tulajdonosi részesedéssel rendelkező közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyal megállapodást kötött a 2026. április 29-i közgyűlés által elfogadott 2025. üzleti év utáni osztalék alapítványoknak történő kifizetésének ütemezéséről. A megállapodás értelmében az érintett alapítványok részére járó osztalék kifizetésére legkésőbb 2026. szeptember 11-ig kerül sor” – közölte szerdán a Richter. A bejelentés szerint, melyről az Infostart is beszámolt Orbán Gábornak, a Richter vezérigazgatójának szavai nyomán, zajlanak a tárgyalások a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak járó osztalék kifizetésének elhalasztásáról. A Magyar Péter leendő miniszterelnökkel való találkozója után Orbán Gábor arról számolt be a közgyűlés után, hogy a cég hajlandó segíteni az új kormányt, és az egyetemi alapítványok esetében elhalasztja a osztalékfizetést addig, amíg nem rendeződik az egyetemi autonómia kérdése a magyar kormány és az Európai Unió között.

Ezután csütörtökön közleményt adott ki az MCC, melyben a szervezet hangsúlyozza, hogy a jövő Magyarországa a tudásban, a tehetségben és a közösség iránti felelősségben gyökerezik, különösen ebben a gyorsan változó világban.

„A Mathias Corvinus Collegium több mint harminc éve szolgálja ezt a célt. Ma a Kárpát-medence több mint harminc helyszínén, több mint nyolcezer diák fejlődését segíti az általános iskola ötödik osztályától egészen az egyetemi évek végéig, sőt azon túl is. Ez a komplex, egymásra épülő tehetséggondozási rendszer európai összehasonlításban is egyedülálló. Az MCC egy olyan meghatározó nemzeti intézmény, amely mindemellett kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel, széles körű ismertséggel és szakmai elismertséggel is rendelkezik. Az MCC számára a legfontosabbak a diákjaink, családjaik és munkatársaink, minden tevékenységünk az ő fejlődésüket és közösségük erősítését szolgálja.

Programjaink nem csupán tudást adnak, kiemelt figyelmet fordítunk a pályaorientációra: célunk, hogy a fiatalok ne csupán egyéni ambícióik mentén hozzanak döntéseket, hanem olyan életpályát építsenek, amely hosszú távon Magyarország fejlődéséhez is hozzájárul. A tehetséggondozás számunkra a társadalmi mobilitás egyik legfontosabb eszköze: intézményünk minden tehetséges fiatalt nyitott kapukkal fogad, anyagi helyzettől, világnézettől és társadalmi háttértől függetlenül.

Az MCC működése során mindig is kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a hallgatók szabadon gondolkodhassanak és formálhassák véleményüket. Intézményünkben az intellektuális nyitottság alapérték, a véleménynyilvánítás szabadsága teljes körűen biztosított. Diákjaink önálló, felelős döntésekre képes fiatalok, akik saját meggyőződésük alapján alakítják jövőjüket” – írta a szervezet.

Az MCC hangsúlyozta, hogy ahogyan korábban is, úgy jelenleg is nyitott minden szakmai párbeszédre és egyeztetésre, ideértve a gazdasági és jogszabályi környezet változásait érintő kérdéseket is. Ennek szellemében a gazdasági kérdésekben is a felelős együttműködés elvét követik: a napokban az MCC és a Richter vezetése – a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvánnyal és a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvánnyal – megállapodott az osztalékkifizetés elhalasztásáról.

„Figyelemmel kísérjük az új Országgyűlés által meghozott döntéseket, és a jövőben is mindenben a jogszabályoknak megfelelően járunk el. Intézményünk az elmúlt években, közfeladatot ellátó oktatási és tehetséggondozási tevékenységéhez kapcsolódóan, jelentős vagyonjuttatásban részesült. Amennyiben a mindenkori Országgyűlés a források felhasználásával kapcsolatban változtatásokat tart indokoltnak, az MCC kész az együttműködésre és a szükséges egyeztetések lefolytatására, szem előtt tartva a tehetséggondozási feladatok folytonosságát” – közölte az MCC, hangsúlyozva, hogy meggyőződése szerint a tehetséggondozás ügye túlmutat az intézményi kereteken, és közös nemzeti érdek.