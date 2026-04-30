Rendhagyó órák jönnek a magyar utakon

A hatályos rendelkezések alapján a közlekedésért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős miniszter egyetértésével – indokolt esetben – átmenetileg felfüggesztheti a korlátozást – emlékeztet közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Mint írják, szakmai kezdeményezésre a korlátozást az éjszakai időszakban 22 óra és másnap reggel 6 óra között, 8 órás időtartamban felfüggesztik, így az május 1-jén 6 órától 22 óráig lesz érvényben. A vasárnapi korlátozás 2026. május 2-án, szombaton 22 órától május 3-a, vasárnap 22 óráig változatlan marad.

A szakmai szervezetek kezdeményezésén alapuló intézkedés lehetővé teszi, hogy a hazai vállalkozások hatékonyan tudják kiszolgálni a hosszú hétvége miatt megnövekedett áruigényeket – zárul az ÉKM tájékoztatása.