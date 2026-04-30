2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Képviselõk szavaznak az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. december 17-én. Az uniós törvényhozás december 15. és 18. között ülésezik franciaországi székhelyén.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Uniós pénzek, jogállamiság – Most Szlovákiát veszi célba az Európai Parlament

Az Európai Parlament felszólította az Európai Bizottságot, hogy fontolja meg az uniós támogatások befagyasztását Szlovákia számára. Az uniós képviselők aggodalmukat fejezik ki a szlovákiai jogállamiság helyzete és az uniós pénzek felhasználása miatt. A most elfogadott állásfoglalás ennek részeként kéri, hogy az Európai Bizottság indítson eljárást Szlovákiával szemben.

A képviselők 418 igen és 207 nem szavazattal fogadták el azt az állásfoglalást, amely a feltételességi mechanizmus elindítását szorgalmazza. Az eljárás végső soron akár az uniós források felfüggesztéséhez is vezethet. A vita hátterében az elmúlt évek kormányzati lépései állnak.

Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága szerint több változtatás – például a büntető törvénykönyv módosítása, a Speciális Ügyészség és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség megszüntetése, illetve korrupcióellenes intézmények gyengítése – növelheti az uniós forrásokkal való visszaélés kockázatát. Emellett felmerültek konkrét visszaélési gyanúk is, például olyan támogatott projektek kapcsán, amelyek kormányközeli szereplőkhöz köthetők.

A parlamenti többség szerint mindez indokolttá teheti az úgynevezett jogállamisági feltételrendszer alkalmazását. Első lépésként az Európai Bizottság hivatalosan figyelmezteti az adott országot, és lehetőséget ad a kifogásolt problémák orvoslására. Ha ez nem történik meg, pénzügyi szankciók, akár a támogatások felfüggesztése is következhet.

A szlovákiai európai parlamenti képviselők közül senki sem támogatta a javaslatot. Többen ellene szavaztak, mások pedig tartózkodtak vagy nem vettek részt a voksoláson.

A kormányzó Hlas párt és az ellenzéki Kereszténydemokrata mozgalom képviselői egyaránt azzal érveltek, hogy az uniós források esetleges befagyasztása elsősorban a szlovák lakosság életszínvonalát rontaná, a terhek végső soron az adófizetőkre hárulnának, nem pedig az önkormányzatokra, vállalkozásokra vagy iskolákra. Egyes politikusok szerint az Európai Parlamentnek nincs is hatásköre ilyen kérdésekben dönteni, és a kezdeményezés inkább politikai nyomásgyakorlásnak tekinthető.

Ha azonban a bizottság valóban úgy döntene, hogy pénzügyi intézkedéseket alkalmaz Szlovákiával szemben, azokat még az EU-tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk az Európai Unió Tanácsában. Ehhez elegendő a minősített többség.

Nem ez lenne az első ilyen eset az Európai Unióban.

Korábban Magyarországgal szemben már alkalmazták a jogállamisági mechanizmust korrupciós kockázatok miatt, míg Lengyelország esetében más eszközökkel függesztettek fel forrásokat

az igazságszolgáltatással kapcsolatos viták miatt.

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

„Lesz egy fontos alapelv” – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádióban elmondta, mi volt az egyik fő kikötés, amely elhangzott a Magyar Péterrel való egyeztetésen. A történész-levéltáros egyebek mellett beszélt arról, hogy kik jogosultak az akták megtekintésére, még hányan élhetnek az egykori ügynökök közül, továbbá arra is kitért, milyen feladataik lesznek még az októberre tervezett nyilvánosságra hozatalig.
 

Átvizsgálás jöhet az egészségügyben a kormányváltás után

Új, határon túli magyar párt? – A Tisza Párt leendő minisztere bejelentést tett

Fontos fejlesztési projektekről is egyeztetett Magyar Péter Brüsszelben

Magyar Péter bejelentést tett az uniós forrásokról, miután Ursula von der Leyennel tárgyalt

Miért egy év? – Lázár János a jövőjéről ír

VIDEÓ
Fürdőkörkép: mikor újul meg a Gellért és a Széchenyi? Szűts Ildikó, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány vagy késés: mi jön a repülésben az idén nyáron? Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki fizeti meg az aszály árát: a gazda vagy a vásárló? Cseh Tibor András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. A mai nap a piacok elsősorban az iráni hírekre figyelnek majd, a forintot is ez mozgathatja leginkább.

Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást

Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást

Május 1-jén, a munka ünnepén a nagy áruházláncok döntő többsége zárva tart. Ez az ökölszabály.

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

The mother of Shloime Rand, 34, says she hopes her son will be home from hospital for Shabbat on Friday. The other victim has been named as Moshe Shine, 76.

