2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
Nyitókép: Unsplash

Utasszállító repülő és drón ütközhetett az Egyesült Államok felett

Infostart

A pilóta mindössze annyit látott, hogy egy pirosas, csillogó tárggyal ütközött a gép, közel egy kilométeres magasságban.

Az amerikai United Airlines Kalifornia államon belül közlekedő egyik járatának pilótája arról tett jelentést a légi irányításnak, hogy a gépe drónnal ütközhetett nagyjából 900 méter magasságban – írja a Los Angeles Times cikke nyomán a Telex.

A pilóta elmondása szerint a tárgy, amit látott, olyan kicsi volt, hogy nem tudott tlejes bizonyossággal meggyőződni róla, mi is lehetett az. Mindössze annyit érzékelt, hogy a tárgy kis méretű volt, csillogó és piros. A pilóta először azt kérdezte meg a légi irányítótól, hogy tudnak-e drónrepülésről a közelben, de erről nem volt hivatalos információjuk.

A San Franciscóból San Diegóba tartó utasszállítón kívül más gép pilótája nem találkozott a jelenséggel. A légi irányítás értesítette a környéken repülő többi pilótát az eseményről, de senki nem számolt be hasonló tapasztalatról.

A United Airlines gépe végül problémamentesen leszállt San Diegoban, a 48 utas sértetlen maradt. Az utólagos vizsgálat során a gépen nem találtak sérülést, vagy bármilyen nyomát az ütközésnek.

Az Egyesült Államokban körülbelül 120 méteres magasságig lehet engedély nélkül drónt reptetni. Ha valaki ennél magasabbra vinné az eszközét, ahhoz a Szövetségi Repülésügyi Hatóság (FAA) engedélyét kell kérnie.

egyesült államok

repülőgép

légi közlekedés

drón

ütközés

kalifornia

utasszállító

„Lesz egy fontos alapelv" – részleteket árult el az ügynökakták feloldásáról a levéltár főigazgatója

Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

Durvul a helyzet Iránban, megbicsaklott a forint

Újra eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, miközben ma számos fontos konjunktúraadat érkezik az euróövezetből és az USA-ból. A forint árfolyama 367 közelébe gyengült az euróval és 314 fölé a dollárral szemben. A mai nap a piacok elsősorban az iráni hírekre figyelnek majd, a forintot is ez mozgathatja leginkább.

Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást

Hatalmas változás jön a hazai boltokban: nagyon pórul jár, aki az utolsó pillanatra hagyja a bevásárlást

Május 1-jén, a munka ünnepén a nagy áruházláncok döntő többsége zárva tart. Ez az ökölszabály.

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

Mother of Jewish stabbing victim tells BBC she's 'horrified these things could happen on London's streets'

The mother of Shloime Rand, 34, says she hopes her son will be home from hospital for Shabbat on Friday. The other victim has been named as Moshe Shine, 76.

2026. április 30. 09:29
Gyors és átfogó reformokat tartalmazhat a jövő évi német költségvetés
2026. április 30. 08:31
Csapatkivonást lebegtetett be Németországból az amerikai elnök
