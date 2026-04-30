Utasszállító repülő és drón ütközhetett az Egyesült Államok felett

Az amerikai United Airlines Kalifornia államon belül közlekedő egyik járatának pilótája arról tett jelentést a légi irányításnak, hogy a gépe drónnal ütközhetett nagyjából 900 méter magasságban – írja a Los Angeles Times cikke nyomán a Telex.

A pilóta elmondása szerint a tárgy, amit látott, olyan kicsi volt, hogy nem tudott tlejes bizonyossággal meggyőződni róla, mi is lehetett az. Mindössze annyit érzékelt, hogy a tárgy kis méretű volt, csillogó és piros. A pilóta először azt kérdezte meg a légi irányítótól, hogy tudnak-e drónrepülésről a közelben, de erről nem volt hivatalos információjuk.

A San Franciscóból San Diegóba tartó utasszállítón kívül más gép pilótája nem találkozott a jelenséggel. A légi irányítás értesítette a környéken repülő többi pilótát az eseményről, de senki nem számolt be hasonló tapasztalatról.

A United Airlines gépe végül problémamentesen leszállt San Diegoban, a 48 utas sértetlen maradt. Az utólagos vizsgálat során a gépen nem találtak sérülést, vagy bármilyen nyomát az ütközésnek.

Az Egyesült Államokban körülbelül 120 méteres magasságig lehet engedély nélkül drónt reptetni. Ha valaki ennél magasabbra vinné az eszközét, ahhoz a Szövetségi Repülésügyi Hatóság (FAA) engedélyét kell kérnie.