laboratórium, kutatás, kutató,
Nyitókép: Unsplash

Nincs többé műhús

Infostart / MTI

A parlamentben elsöprő többséggel döntöttek erről.

A parlament 140 igen, 10 nem szavazat és 18 tartózkodás mellett elfogadta a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról szóló törvényjavaslatot.

A megszavazott törvény a laboratóriumi hús előállítása és forgalomba hozatala tekintetében általános tilalmat fogalmaz meg, az emberi egészség és a környezet védelme, valamint az agrárium fenntartható termelése és a hagyományos vidéki életforma védelmének szükségessége érdekében.

Nagy István agárminiszter már tavaly jelezte ezt az intézkedést.

Fordulat a magdeburgi karácsonyi vásár ügyében

Fordulat a magdeburgi karácsonyi vásár ügyében
Többnyire november végén nyitnak a hagyományosan rendkívüli érdeklődéssel várt németországi karácsonyi vásárok. A tavaly decemberi magdeburgi vásáron történt, több halálos áldozatot követelő gázolásos merénylet azonban a tervezett szigorú biztonsági intézkedések ellenére rányomja bélyegét az ünnepi hangulatra.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Donald Trump amerikai elnök várhatóan hamarosan aláírja azt az Oroszországgal szembeni szankciós csomagot, mellyel súlyos büntetővámokkal tudja terhelni azokat az országokat, melyek továbbra is orosz energiahordozókat vásárolnak - értesült több amerikai portál. Súlyosbodok a korrupciós botrány Ukrajnában: a legnagyobb ellenzéki politikai erő már Zelenszkij elnök távozását követeli. A fronton Ukrajna példátlan támadást hajtott végre: felrobbantották Donyeck két legnagyobb, orosz megszállás alatt álló hőerőművét, ezzel a térségben elment az áram. A fronton Pokrovszk ostroma a végéhez közelít: az orosz erők gyakorlatilag teljesen elfoglalták a közép-donyecki települést. Cikkünk folyamtosan frissül az orosz-ukrán háború keddi eseményeivel.

Eminem perel: egy ausztrál startup a rapper hírnevén akart élősködni!

Eminem perel: egy ausztrál startup a rapper hírnevén akart élősködni!

Eminem jogi lépéseket tett egy ausztrál strandfelszerelés-gyártó cég, a Swim Shady ellen.

Trump defends Saudi crown prince over killing of journalist as they hold talks in Washington

Trump defends Saudi crown prince over killing of journalist as they hold talks in Washington

Trump says Saudi Arabia's de facto leader "knew nothing" about the killing of Jamal Khashoggi in 2018 - contracting a 2021 US intelligence report.

