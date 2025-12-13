ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 13. szombat
Koncepciókép a családi otthon-, élet- és egészségbiztosításra.
Nyitókép: Getty Images/manusapon kasosod

A családok anyagi biztonságát növelhetné egy mellőzött biztosításfajta

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A vagyonbiztosításokban jól állunk, de a másik típusú, azaz az életbiztosítások számának még nőnie kellene – mondta el Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetsége elnöke az InfoRádióban.

A lakásbiztosítási piacon magas a lefedettség, tehát a magyar lakásállomány nagy része biztosított. A kockázati életbiztosítások tekintetében viszont volna még hova fejlődni – ismertette Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke.

Az idei egy pozitív év volt a biztosítási piac számára, és remélhetőleg az utolsó pár nap is így fog már telni az évből – mondta el Holló Bence. Kiemelte, hogy 2022-ben, 2023-ban, és 2024-ben is reálértékben díjcsökkenést kellett, hogy elszenvedjen a szektor.

Idén már reálértéken vett díjnövekedés következett be

– tette hozzá az elnök.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy idén „az életbiztosítások húzták” a piacot. Általában a nemélet-biztosítások, tehát a vagyonbiztosítások szokták a növekedés nagyobb hányadát adni. Ennek oka az volt, hogy a korábban bevezetett különadó-szabályok némileg módosításra kerültek, és így a korábban még veszteséget termelő egyszeri díjas életbiztosításokat a piac 2025-ben újra be tudta vezetni.

Ezen a területen 30 százalékos, összességében az életbiztosítási piacon 32 százalékos növekedés volt látható – emelte ki Holló Bence. A nem-élet üzletágban mindeközben 9 százalékos volt a növekedés. Az életbiztosítások díjbevételeivel kapcsolatban hozzátette, azoknak jelentős része ügyfél-megtakarítás, tehát vissza fog járni az ügyfélnek, „hozamostul, kamatostul”.

A nem-élet üzletágban voltak növekvő szegmensek, így például a gépkocsibiztosítások területén a magyar gépjármű-állomány növekedésével párhuzamosan nőtt a kötelező biztosítások szerződésszáma és díjbevétele is. A casco-piacon viszont csökkentek a szerződésszámok, a díjbevételek pedig enyhe növekedést tudtak csak felmutatni. A lakásbiztosítások piacán, amely a harmadik nagy vagyonbiztosítási szegmens, nagyon magas lefedettség van – értékelte a helyzetet Holló Bence.

A lakásbiztosítási piac magas lefedettsége miatt a szerződésszámok növekedésének komoly korlátai vannak, viszont a díjemelkedésnek is vannak korlátai. 2025. július 1-től a jövő év első félévének végéig önkéntes árstopot vezettek be ugyanis a lakásbiztosításban aktív biztosítók. A biztosítási díjakat így nem indexálják, viszont a biztosítási összegek megemelésre kerülnek – tette hozzá az elnök.

2026-ban ilyen lendületű növekedés már nem várható, mivel a jelenlegi „felpattanás” annak volt köszönhető, hogy az életbiztosítók az egyszeri díjas termékeket 2022-ben, 2023-ban, 2024-ben kivezették, illetve értékesítésüket minimális szinten tartották. Remélik ugyanakkor, hogy ha ennél szerényebb mértékben is, de a piac tovább fog nőni. Ez „rá is fér” az életbiztosítások piacára, hiszen szemben a vagyonbiztosításokkal, Magyarországon nemzetközi összehasonlításban az életbiztosítások piaca alulfejlettnek mondható. Társadalmi szempontból főleg a kockázati életbiztosítások számának növekedése lenne kívánatos, hogy nőjön a családok anyagi biztonsága – ismertette Holló Bence.

KAPCSOLÓDÓ HANG

A családok anyagi biztonságát növelhetné egy mellőzött biztosításfajta

biztosítás

mabisz

holló bence

Magyar Péter a Várban: a hatalom egy szörny

„Lehet, hogy Tuzson Bence igazságügyi miniszter ráér, lehet, hogy Sulyok Tamás államfő ráér, lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök ráér, de ezeknek a gyerekeknek nincs több idejük, nem akarnak még több karácsonyt félelemben élni! Ezeket a gyerekeket most is bántják, most vannak veszélyben!” – fogalmazott a Tisza Párt támogatóinak sokasága a Sándor-palota előtt Magyar Péter.
 

Magyarországra is betört a szuperinfluenza, meredeken emelkedik a betegek száma

Magyarországon is megjelent az úgynevezett szuperinfluenza: a vírus egyik domináns törzse új mutáción ment át, és egyre több megbetegedést okoz - mondta az RTL-nek Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának vezetője.

Keményet nyilatkozott a háromszoros dartsvilágbajnok, Michael van Gerwen: &quot;szeretem a dartsot, de...&quot;

Michael van Gerwen, a háromszoros darts világbajnok optimistán tekint a jövőbe egy rendkívül nehéz év után.

Belarus frees 123 prisoners as US lifts sanctions

Opposition activist Maria Kolesnikova is among those released in exchange for a deal with the US.

2025. december 13. 14:40
2025. december 13. 12:41
