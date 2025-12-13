A családok anyagi biztonságát növelhetné egy mellőzött biztosításfajta

A lakásbiztosítási piacon magas a lefedettség, tehát a magyar lakásállomány nagy része biztosított. A kockázati életbiztosítások tekintetében viszont volna még hova fejlődni – ismertette Holló Bence, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke.

Az idei egy pozitív év volt a biztosítási piac számára, és remélhetőleg az utolsó pár nap is így fog már telni az évből – mondta el Holló Bence. Kiemelte, hogy 2022-ben, 2023-ban, és 2024-ben is reálértékben díjcsökkenést kellett, hogy elszenvedjen a szektor.

Idén már reálértéken vett díjnövekedés következett be

– tette hozzá az elnök.

Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy idén „az életbiztosítások húzták” a piacot. Általában a nemélet-biztosítások, tehát a vagyonbiztosítások szokták a növekedés nagyobb hányadát adni. Ennek oka az volt, hogy a korábban bevezetett különadó-szabályok némileg módosításra kerültek, és így a korábban még veszteséget termelő egyszeri díjas életbiztosításokat a piac 2025-ben újra be tudta vezetni.

Ezen a területen 30 százalékos, összességében az életbiztosítási piacon 32 százalékos növekedés volt látható – emelte ki Holló Bence. A nem-élet üzletágban mindeközben 9 százalékos volt a növekedés. Az életbiztosítások díjbevételeivel kapcsolatban hozzátette, azoknak jelentős része ügyfél-megtakarítás, tehát vissza fog járni az ügyfélnek, „hozamostul, kamatostul”.

A nem-élet üzletágban voltak növekvő szegmensek, így például a gépkocsibiztosítások területén a magyar gépjármű-állomány növekedésével párhuzamosan nőtt a kötelező biztosítások szerződésszáma és díjbevétele is. A casco-piacon viszont csökkentek a szerződésszámok, a díjbevételek pedig enyhe növekedést tudtak csak felmutatni. A lakásbiztosítások piacán, amely a harmadik nagy vagyonbiztosítási szegmens, nagyon magas lefedettség van – értékelte a helyzetet Holló Bence.

A lakásbiztosítási piac magas lefedettsége miatt a szerződésszámok növekedésének komoly korlátai vannak, viszont a díjemelkedésnek is vannak korlátai. 2025. július 1-től a jövő év első félévének végéig önkéntes árstopot vezettek be ugyanis a lakásbiztosításban aktív biztosítók. A biztosítási díjakat így nem indexálják, viszont a biztosítási összegek megemelésre kerülnek – tette hozzá az elnök.

2026-ban ilyen lendületű növekedés már nem várható, mivel a jelenlegi „felpattanás” annak volt köszönhető, hogy az életbiztosítók az egyszeri díjas termékeket 2022-ben, 2023-ban, 2024-ben kivezették, illetve értékesítésüket minimális szinten tartották. Remélik ugyanakkor, hogy ha ennél szerényebb mértékben is, de a piac tovább fog nőni. Ez „rá is fér” az életbiztosítások piacára, hiszen szemben a vagyonbiztosításokkal, Magyarországon nemzetközi összehasonlításban az életbiztosítások piaca alulfejlettnek mondható. Társadalmi szempontból főleg a kockázati életbiztosítások számának növekedése lenne kívánatos, hogy nőjön a családok anyagi biztonsága – ismertette Holló Bence.