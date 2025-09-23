Kiderült, mennyibe kerül jelenleg egy átlagos lakás biztosítása

2025 második negyedévének végén 64,4 ezer forint volt egy teljeskörűen fedezett, vagyis ingatlanra és ingóságokra is biztosított átlagos lakásbiztosítás díja – mondta el az InfoRádióban Binder István, a jegybank felügyeleti szóvivője.

Emellett átlépte a százezret az MNB által kezdeményezett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások szerződésszáma, amelyek esetében digitálisan kezelhető az egész kárrendezési folyamat. Ezek átlagosan 13 százalékkal kedvezőbb szolgáltatási szinttel rendelkeznek az egyéb piaci konstrukciókhoz képest, tette hozzá a szóvivő.

Összességében 3,1 millió „állandóan lakott” hazai egyedi biztosítás létezik, ebből 2,5 millió nyújt teljeskörű fedezetet. Átlagos díjuk tekintetében minimális, 0,3 százalékos negyedéves díjnövekmény látható. Binder István hozzáfűzte, a fővárosban ugyan kisebbek átlagosan a lakások, de adott esetben lehet több a kár, az egy négyzetméterre jutó kárkifizetés lehet magasabb.

Kiemelte, hogy 2025 nyarán a kormányzattal folytatott tárgyalásaik nyomán

„a biztosítók júliustól egy évre önkéntesen díjemelési moratóriumot vállaltak”.

Ez azt jelenti, hogy a 2024. decemberi díjszinten kínálnak új lakásbiztosításokat egészen 2026 júniusáig, illetve a menet közben lejáró biztosításoknak a díja sem változhat meg. Hozzátette, 2025 márciusában volt „rendkívüli átszerződési lehetőség” a lakásbiztosításoknál. Az éves szintű, átlagosan 6,6 százalékos díjemelkedéshez képest a biztosítók az elmúlt 12 hónapban háromszor ekkora mértékben, csaknem 19 százalékkal növelték az otthonok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosítási összegét.

Az MNB által szeptember 22-én kiadott, 2025 II. negyedévére vonatkozó Lakásbiztosítás-indexében olvasható, a kárráfordítás a negyedévben csökkent, ugyanakkor a júliusi nyári vihar hatása a következő negyedévi adatokban lesz kimutatható. A kiadványból az is kiderül, rögzített, 70 millió forintos biztosítási összegre számítva látszik a kampány és az önkéntes díjkorlátozás hatására csökkenő átlagdíj. Ez az alábbi grafikonon is látható, ahol szaggatott vörös vonal jelzi a rögzített összegre számított teljes átlagdíjat, míg szaggatott kék vonal a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások szintén rögzített összegre számított átlagdíját.

Forrás: MNB

Az MNB javasolja, hogy az ügyfelek az évforduló közeledtével, illetve a jövő évi kampány adta lehetőséget kihasználva vizsgálják felül a szerződésükben meglévő biztosítási összegek értékkövetését, a fedezett kockázatokat, nyújtott szolgáltatásokat, hogy kockázataikat mérsékelni tudják – teszik hozzá a kiadványban.