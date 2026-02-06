ARÉNA - PODCASTOK
Lubricating oil filling and packaging production line
Nyitókép: wenbin/Getty Images

Bővült decemberben az ipari termelés, itt vannak a számok

Infostart / MTI

Közölte az első becslést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2025 decemberében az ipari termelés volumene 1,8 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 1,0 százalékkal mérséklődött – jelentette pénteken első becslése alapján a KSH. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,9 százalékkal nagyobb volt a novemberinél.

2025-ben az ipari termelés volumene 3,2 százalékkal kisebb volt, mint 2024-ben.

A feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene decemberben az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kis-, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása és a villamos berendezés gyártása nagymértékben bővült – közölte a KSH.

A decemberi ipari termelés részletes adatait jövő pénteken február 13-án közli második becslése alapján a KSH.

24 ÓRA
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
