2026. február 9. hétfő
Egy fiatal férfi egy korsó sörrel a kezében.
Nyitókép: Pixabay

Dráma Németországban, óriási a zuhanás

Infostart

1993 óta nem estek még vissza a népszerű ital eladásai ekkora mértékben.

1993 óta a legnagyobb visszaesést szenvedték el a német sörfőzdék és -forgalmazók 2025-ben – írta meg a Portfolio az ESM adatai alapján.

Mint a német szövetségi statisztikai hivatal adatai alapján kiderült, az eladások ugyanis 6 százalékkal, mintegy 497 millió literrel csökkentek, a forgalom így körülbelül 7,8 milliárd literre esett vissza. Ezzel a németországi söreladás a történelem során először esett 8 milliárd liter alá. Ez a statisztika nem tartalmazza az alkoholmentes söröket, a malátaitalokat, és az Európai Unión kívülről importált sörök forgalmát sem – olvasható a cikkben.

2015-höz képest 18,9 százalékkal, vagyis 1,8 milliárd literrel kevesebb sör fogyott.

Hozzáteszik, a havi eladások a megszokott szezonális mintát követték egyébként, tehát tavasszal és nyáron meredeken emelkedtek, ősszel és télen pedig visszaestek.

Az összforgalom 82,5 százalékát adta a belföldi, adóköteles értékesítés. Az előző évhez képest a visszaesés mértéke 5,8 százalékos ebben a tekintetben, a belföldi értékesítés 6,4 milliárd literre csökkent. Az adómentes értékesítés, amely az exportot és a dolgozóknak juttatott sört tartalmazza, 7 százalékkal csökkent, és a maradék 17,5 százalékot tették ki, ez 1,4 milliárd liternek felel meg – írta meg a Portfolio.

Mint a cikkben olvasható, 1,3 százalékkal mérséklődtek az exporton belül az uniós tagállamokba irányuló szállítások, mennyiségük 798,5 millió litert tett ki. Az Európai Unión kívüli országokba irányuló kivitel pedig ennél nagyobb mértékben, 14,2 százalékkal esett vissza, 552,8 millió literre. Szintén csökkent a sörkeverékek forgalma, a limonádéval, kólával, gyümölcslével kevert sörökből 5,2 százalékkal kevesebbet adtak el. Így az értékesítési volumen 402 millió liter volt tavaly.

Orbán Viktor Szekszárdon folytatta az országjárást, és a térség polgármestereivel is tárgyalt

Orbán Viktor Szekszárdon folytatta az országjárást, és a térség polgármestereivel is tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt, majd fórumot tartott: esti posztja szerint „Szekszárdon tudják: a Fidesz a biztos választás. Hétfő este annyian voltunk, hogy a végén már csak cipőkanállal lehetett beférni.”
 

Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

