2026. február 13. péntek
Csányi Sándor, az OTP Bank elnöke beszédet mond az OTP tõzsdére lépésének 30. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvényen a Budapesti Értéktõzsde - MNB Budai Központban 2025. november 5-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Tarolt az OTP Bank az Év bankja-versenyen, Csányi Sándort is kitüntették

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

A 20. alkalommal megrendezett versenyt három szegmensben, kilenc kategóriában hirdették meg. Az idei kiírásban hangsúlyosabban jelentek meg azok a területek, ahol a szektor működésében érdemi elmozdulás látszik: az ügyfélmegtartás, a mesterséges intelligencia és a kereskedői együttműködések.

Huszadik alkalommal rendezték meg a Mastercard – Év bankja versenyt, a hazai bankszektor rangos megmérettetését, a csütörtökön tartott gálán pedig ismét elismerték a különböző szakterületeken a legjobb teljesítményt nyújtó pénzintézetek munkáját.

A 2025-ös évben a fődíjat az OTP Bank nyerte el, amely pénzintézet a legjobb összteljesítményért járó elismerés mellett a Daily Banking szegmensben is az első helyen végzett, továbbá megszerezte az év lakossági ajánlata díjat is.

Az év vállalati ajánlata elismerést az MBH Bank – BUPA, míg az év ügyfélmegtartó programja kategória első helyét a Gránit Bank nyerte el. Az innovációs szegmens győztese is a Gránit Bank lett. Az év kiberbiztonsági programja kitüntetést pedig az OTP Bank vehette át, míg az év mesterséges intelligencia alapú innovációja elismerést a Gránit Bank, az év könnyű és kényelmes bankolási élménye kategória első helyét pedig a K&H Bank kapta. Az év marketingkommunikációs kampánya kategóriában az MBH Bank lett a győztes, míg a fizetés új dimenziói kategóriában az Erste Bank és a BÁV Faktor bizonyult a legjobbnak.

A gálán egy olyan bankár teljesítményét is elismerték, aki már évtizedek óta folyamatosan és meghatározó módon jelen van az iparágban, valamint a magyar gazdaságban.

Csányi Sándort, az OTP Bank elnökét a Mastercard – Az év bankára 2006–2025 Nagydíjjal tüntették ki.

Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős országmenedzsere a díjátadón azt mondta, a Mastercard – Év bankja verseny immár húsz éve a magyar bankszektor egyik meghatározó szakmai eseménye, amelynek középpontjában a bankok teljesítményének elismerése és a pénzintézetek munkájának megünneplése áll. Az idei pályázatok nagy száma és sokszínűsége pedig Márkus Gergely szerint azt jelzi, hogy a bankok részéről töretlen a szakmai érdeklődés a program iránt.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Tarolt az OTP Bank az Év bankja-versenyen, Csányi Sándort is kitüntették

csányi sándor

fődíj

díjátadó

otp bank

gála

mastercard – az Év bankja

