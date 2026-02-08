ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.69
bux:
130030.34
2026. február 8. vasárnap Aranka
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Steel oil pipes from refinery in desert during sunset.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Hatalmas gesztust gyakorolt az Egyesült Államok olajügyben

Infostart / MTI

Az Egyesült Államok szombattól megszüntette az Indiára az orosz kőolaj importja miatt korábban kivetett büntetővámot.

Az intézkedést Donald Trump amerikai elnök pénteken aláírt rendelete részletezte, amelynek értelmében szombattól nem kell megfizetni a tavaly augusztusban kirótt 25 százalékos vámot, mert annak kiváltó okaira India választ adott.

Az indoklás szerint India elkötelezte magát az orosz forrásból származó kőolaj közvetlen és közvetett importjának megszüntetése mellett, és vállalta, hogy a jövőben az Egyesült Államokból szerez be energiahordozókat, valamint további 10 évvel meghosszabbította védelmi együttműködését az Egyesült Államokkal.

A Fehér Ház szintén pénteken jelentette be, hogy az Egyesült Államok és India véglegesítette a két ország átmeneti kereskedelmi megállapodását. A közleményből kiderül, hogy az egyezség értelmében

az Egyesült Államok 25-ről 18 százalékra mérsékli az Indiából származó termékek után fizetendő vámot,

és külön kedvezményes vámot alkalmaz majd bizonyos járműalkatrészek importjára.

India a megállapodás részeként azt vállalta, hogy fokozatosan eltörli vagy csökkenti minden amerikai iparcikk vámját, valamint az Egyesült Államokból származó élelmiszerek és mezőgazdasági áruk széles körére is vámmentességet vagy alacsonyabb vámot vállalt.

Kezdőlap    Gazdaság    Hatalmas gesztust gyakorolt az Egyesült Államok olajügyben

india

vám

olaj

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs

Ma lesz egy választás, amely teljesen olyan, mint egy Fidesz-Tisza-meccs
Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében önkormányzati képviselőt választanak, mert a 2024-ben megválasztott Demeter Pál (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) tavaly november 14-én lemondott. A képviselői helyért három jelölt indul: Nagy Zoltán (Fidesz-KDNP), Molnár Péter (Közösen Balmazújvárosért Egyesület) és Béresné Lőrincz Erzsébet (független). A választókerületben több mint 1600-an szavazhatnak. A voksolás tétje messze túlmutat a bánlaki városrész határain: az eredmény döntheti el, hogy feloldódik-e a városvezetést hónapok óta megbénító politikai patthelyzet, vagy marad a határozatképtelenség és a bizonytalanság.
Mi lett volna ha... a történelemben – másképp is alakulhatott volna a magyar vagy a német nép sorsa

Mi lett volna ha... a történelemben – másképp is alakulhatott volna a magyar vagy a német nép sorsa

Németországban nemrég új kiállítás nyílt, amely bemutatja, hogy a kulcspillanatokban milyen alternatív lehetőségek voltak egy-egy fontos, az ország jövőjét döntően befolyásoló döntésnél. Lakatos Júlia, a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója az InfoRádióban elmondta: a magyar történelemből nagyon nehéz kiemelni ilyen időpontokat, mert nem igazán van társadalmi konszenzus arról, kinek mi fáj, ugyanis szerinte a megosztottság a történelemszemléletünkben is jelen van.
VIDEÓ
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön

Súlyos ára van az olcsó rezsiszámláknak – a neheze még csak most jön

Az uniós energiapolitika terén 2025-ben az egyik fontos fejlemény az Európai Bizottság Megfizethető Energia Cselekvési Tervének a megjelenése volt, amely útmutatást kívánt adni az energiaárak csökkentésére, „megkönnyebbülést hozva az iparnak és a fogyasztóknak.” A javasolt intézkedések azonban várhatóan az energiafogyasztás növekedéséhez vezetnek majd, óriási közpénzáldozattal járnak, jelentős környezeti károkat okoznak, és hozzájárulnak a társadalmi egyenlőtlenségek fokozódásához. A megoldás az energiaadók emelése, a bevételekből pedig a lakosság kompenzációjaés az energiahatékonyság támogatása.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkolta, hogy ott lehet az olimpián: bemutatjuk Major Dominiket, aki újoncként bizonyít Milánóban

Sokkolta, hogy ott lehet az olimpián: bemutatjuk Major Dominiket, aki újoncként bizonyít Milánóban

A Fradi versenyzője egy sérülés miatt kapott beugróként lehetőséget - a váltó tagjaként bizonyíthat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Japanese people brave snow to vote in snap election

Japanese people brave snow to vote in snap election

A coalition led by Takaichi is expected to clinch a decisive win, according to polls.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 8. 06:30
Veszedelmes stoppos fenyegeti Magyarországot
2026. február 7. 22:27
Padlóra került a kávé
×
×
×
×