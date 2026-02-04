Szakértő: Európa nagyon is megérezné, ha India leállna az orosz olajbeszerzéssel

Washington csökkenti az indiai vámokat, Újdelhi viszont leállítja az orosz olajvásárlást mindezért cserébe, erről született megállapodás az Egyesült Államok és India között.

Trembeczki Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint ha ez a megállapodás valóban így született meg, egy fenntartható kereskedelmi megállapodásként India és az Egyesült Államok között, akkor ennek amerikai-indiai viszonylatban nagy nagy jelentősége van.

Az InfoRádiónak nyilatkozva felidézte: India hagyományosan el nem kötelezett ország létére az elmúlt tizenvalahány évben nagyon szoros stratégiai partnere lett az Egyesült Államoknak, főleg Kína-ellenes éllel, és ebben a kapcsolatban nagy megrázkódtatást jelentett a tavalyi év, amikor Donald Trump az újraválasztása után súlyos vámokat vetett ki Indiára, és ezek 50 százalékra rúgtak augusztusra; ez csökken most 18 százalékra.

Túl nagyot mondhatott Donald Trump

Ami miatt viszont a kutató óvatos, hogy amikor Donald Trump bejelentést tett a megállapodásról, illetve a vámcsökkentésről, az is elhangzott, India nullára csökkentette ugyanazt a számot a maga részéről, és leáll az orosz olaj vásárlásával, amerikaira vált, és befektetéseket is visznek Amerikába, India kereskedelmi minisztere nem pontosan ezt mondta.

„Indiai oldalról a kereskedelmi miniszter egy nappal később megerősítette, hogy van megállapodás elméleti szinten, és erről majd aláírnak egy szerződést, és akkor ki is adnak egy közös nyilatkozatot, de egy szót nem mondott arról, hogy India nullára csökkentené a vámjait Amerika felé” – mutatott rá.

Hozzátette: az indiaiak hagyományosan nagyon szigorúan védik például az agráriumot a külföldi importtal szemben, bizonyos iparágakat, szolgáltatásokat is, és ezt az EU-val kötött szerződésükben is látni.

A majdani szerződés a kutató szerint tehát jóval visszafogottabb lesz, mint amit Trump bejelentett.

Orosz-európai olajos szemüveg

A képletet Oroszország vonatkozásában nézve úgy hírlik, India a világ harmadik legnagyobb olajimportőre, a szükségletei mintegy 90 százalékát importból fedezi, és az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta nagy mennyiségben vásárol orosz olajat. Ráadásul a Föld legnépesebb országaként első ránézésre nagy veszteséget jelenthet Oroszországnak, ha vevőként kiesik.

Trembeczki Zsolt is így látja: ha hirtelen áll le India az orosz olajról, az jelentős orosz veszteség lehetne, de ezt a forgatókönyvet mégsem látja túl valószínűnek, Újdelhiből is azt nyilatkozták, hogy az orosz olajimport leállításához kivezetési időszakra lesz szükség, mivel lekötött szállítmányok vannak.

„És azt se felejtsük el, hogy amikor az amerikaiak bevezettek egy 25 plusz 25 százalékos vámszintet Indiára – ennek a fele az orosz olajimport miatti büntetés volt –, erre válaszul India el is kezdte csökkenteni az orosz importot, de a nullára csökkentéstől korábban elzárkóztak, ahogy attól is, hogy ezt összekapcsolják amerikai szankciókkal.”

Ami a számokat illeti, 2025 második felében 35-40 százalékkal apasztotta India az orosz olaj behozatalát, és ha ilyen fokozatos, lépcsőzetes csökkentés lesz továbbra is, az oroszoknak talán nem is lesz annyira megrázó, a globális energiapiacok mégis megéreznék a változást, mivel

az Indiában feldolgozott, üzemanyaggá alakított kőolajat az ország továbbértékesítette, és ebből Európába is jutott, nem is kevés.

Egyezmény Európával

Mindezzel párhuzamosan néhány nappal ezelőtt egy igen széles szabadkereskedelmi megállapodás született India és az Európai Unió között is. A kommentárok kiemelik, hogy a világ bruttó termékének körülbelül 25 százalékát és a világkereskedelem harmadát fedheti le ez a megállapodás.

Hogy a megállapodások megállapodása lehet-e az egyezmény, arról azt mondta: a lelkesedés indokolt.

„Nagyon sok kivétel, mentesség, apró betű a vámokról, kvóta van a szerződésben, ilyen értelemben gyengébb szerződés, mint amit az EU általában alá szokott írni a partnereivel, de indiai oldalról ez a legkomolyabb szabadkereskedelmi szerződés, amit valaha aláírtak. India hagyományosan ambivalensen viszonyul a szabad kereskedelemhez, és nagyon szereti protekcionista vámokkal védeni a gazdaságát, így egy meglehetősen bátor megállapodás jött létre a kereskedelemben érintett termékek bő 90 százalékáról, gyakorlatilag eltűnik a vám” – húzta alá Trembeczki Zsolt.

A korlátaival együtt is tehát jelentős szerződésnek nevezte a megállapodást, ami persze nem hoz majd eget rengető makrogazdasági hatást, de az EU „jó ütemérzékkel szerzett egy hozzáférést” a hatalmas népességű ország piacaihoz, India márpedig a világ leggyorsabban növekvő globális gazdasága.