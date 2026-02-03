Rekordméretű kamatmentes hitelt kaphatnak a kkv-k

Február 2-a óta igényelhető az a hitelkonstrukció, amellyel a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a víziközmű-szolgáltató vállalkozások csökkenthetik primerenergia-felhasználásukat. A hitelkonstrukció csaknem 39 milliárd forintos keretösszegű, a víziközmű-szolgáltatók együttesen legfeljebb 3 milliárd forint erejéig részesülhetnek – közölte az MFB az MTI-vel.
Ez ma Magyarországon a KKV-k számára elérhető legolcsóbb és legkedvezőbb energiahatékonysági fejlesztési hitel, mivel olyan fejlesztéseket lehet vele finanszírozni, amellyel a működési költségek, illetve a termelési költségek csökkenthetőek – tette hozzá az InfoRádióban Kasziba Levente, a Magyar Fejlesztési Bank EU Üzleti Igazgatóságának kiemelt igazgatója.
Az energiahatékonysági és technológiai korszerűsítésekre fordítható beruházási hitel fix 0 százalékos kamatozású, minden banki költségtől mentes, európai uniós forrású, és a Magyar Fejlesztési Banknál, az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül elérhető. A kölcsön beruházási célú finanszírozásnak minősül, futamideje maximálisan 120 hónap lehet.
10 millió és 500 millió forint közötti összeg igényelhető
– emelik ki a közleményben. Hozzáteszik, konzorciumok és kezdő vállalkozások nem vehetnek részt a programban, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkezni.
A megvalósításra a szerződés kötésétől számítva 2 év áll rendelkezésre. 10 százalékos önerő elegendő a részvételhez, a beruházási cél pedig általában kielégíti a a fedezeti elvárásokat is. Az energetikai beruházásokkal ugyanakkor el kell érni a 30 százalékos energiamegtakarítást, ezt energetikai tanúsítvánnyal, gépek esetén energetikai audittal kell igazolni – tette hozzá Kasziba Levente.
A program keretében pályázni lehet épületek energetikai korszerűsítésére, így a következőkre:
- épületburok szigetelése, szigetelő hatású függönyfal
- nyílászárók cseréje, szellőzési, fűtési és hűtési rendszerek, használatimelegvíz-rendszer korszerűsítése, okos fogyasztásmérők beépítése
- világítási rendszerek korszerűsítése, árnyékoló szerkezetek beépítése
Ezen felül pályázhatóak a következő tevékenységek is:
- folyamatok energiahatékony fejlesztése
- gépek, berendezések energetikai korszerűsítése
- maradék- és hulladékhő hasznosítása
- ipari technológiai folyamatok energiahatékonyságának javítása
Víziközmű-szolgáltató vállalatok esetében a hitel a kölcsönigénylő saját tulajdonába kerülő, rendszerfüggetlen víziközmű-berendezések korszerűsítésére fordítható, mint például:
- szivattyú
- irányítástechnikai berendezés
- frekvenciaváltó
- fogyasztásmérők
- légfúvó berendezések
- iszapvíztelenítők
A kölcsönkérelmek már 2026. február 2-a óta benyújthatók az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank összesen 175 kijelölt bankfiókjában. A közleményben hozzáteszik, hogy márciustól megnyílik egy olyan hitelprogram is, amely a földhő hasznosítását segíti elő. Ez a program szintén kamatmentesen fogja elősegíteni a helyben elérhető geotermális energia energiahordozóként történő hasznosítását, ezzel fokozva a földgázfelhasználás kiváltását és növelve az energiafüggetlenséget.
A részletes feltételekről az MFB honlapján találhatóak bővebb információk, a hitelprogram pályázati dokumentációja pedig a www.palyazat.gov.hu oldalon olvasható.