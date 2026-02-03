ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 3. kedd
Rekordméretű kamatmentes hitelt kaphatnak a kkv-k

Infostart / MTI

A víziközmű-szolgáltatók is jól járhatnak az új hitelkonstrukcióval.

Február 2-a óta igényelhető az a hitelkonstrukció, amellyel a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a víziközmű-szolgáltató vállalkozások csökkenthetik primerenergia-felhasználásukat. A hitelkonstrukció csaknem 39 milliárd forintos keretösszegű, a víziközmű-szolgáltatók együttesen legfeljebb 3 milliárd forint erejéig részesülhetnek – közölte az MFB az MTI-vel.

Ez ma Magyarországon a KKV-k számára elérhető legolcsóbb és legkedvezőbb energiahatékonysági fejlesztési hitel, mivel olyan fejlesztéseket lehet vele finanszírozni, amellyel a működési költségek, illetve a termelési költségek csökkenthetőek – tette hozzá az InfoRádióban Kasziba Levente, a Magyar Fejlesztési Bank EU Üzleti Igazgatóságának kiemelt igazgatója.

Az energiahatékonysági és technológiai korszerűsítésekre fordítható beruházási hitel fix 0 százalékos kamatozású, minden banki költségtől mentes, európai uniós forrású, és a Magyar Fejlesztési Banknál, az MFB Pont Plusz hálózaton keresztül elérhető. A kölcsön beruházási célú finanszírozásnak minősül, futamideje maximálisan 120 hónap lehet.

10 millió és 500 millió forint közötti összeg igényelhető

– emelik ki a közleményben. Hozzáteszik, konzorciumok és kezdő vállalkozások nem vehetnek részt a programban, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel kell rendelkezni.

A megvalósításra a szerződés kötésétől számítva 2 év áll rendelkezésre. 10 százalékos önerő elegendő a részvételhez, a beruházási cél pedig általában kielégíti a a fedezeti elvárásokat is. Az energetikai beruházásokkal ugyanakkor el kell érni a 30 százalékos energiamegtakarítást, ezt energetikai tanúsítvánnyal, gépek esetén energetikai audittal kell igazolni – tette hozzá Kasziba Levente.

A program keretében pályázni lehet épületek energetikai korszerűsítésére, így a következőkre:

  • épületburok szigetelése, szigetelő hatású függönyfal
  • nyílászárók cseréje, szellőzési, fűtési és hűtési rendszerek, használatimelegvíz-rendszer korszerűsítése, okos fogyasztásmérők beépítése
  • világítási rendszerek korszerűsítése, árnyékoló szerkezetek beépítése

Ezen felül pályázhatóak a következő tevékenységek is:

  • folyamatok energiahatékony fejlesztése
  • gépek, berendezések energetikai korszerűsítése
  • maradék- és hulladékhő hasznosítása
  • ipari technológiai folyamatok energiahatékonyságának javítása

Víziközmű-szolgáltató vállalatok esetében a hitel a kölcsönigénylő saját tulajdonába kerülő, rendszerfüggetlen víziközmű-berendezések korszerűsítésére fordítható, mint például:

  • szivattyú
  • irányítástechnikai berendezés
  • frekvenciaváltó
  • fogyasztásmérők
  • légfúvó berendezések
  • iszapvíztelenítők

A kölcsönkérelmek már 2026. február 2-a óta benyújthatók az MFB Pont Plusz vállalati hálózatban, az MBH Bank, az OTP Bank és a Gránit Bank összesen 175 kijelölt bankfiókjában. A közleményben hozzáteszik, hogy márciustól megnyílik egy olyan hitelprogram is, amely a földhő hasznosítását segíti elő. Ez a program szintén kamatmentesen fogja elősegíteni a helyben elérhető geotermális energia energiahordozóként történő hasznosítását, ezzel fokozva a földgázfelhasználás kiváltását és növelve az energiafüggetlenséget.

A részletes feltételekről az MFB honlapján találhatóak bővebb információk, a hitelprogram pályázati dokumentációja pedig a www.palyazat.gov.hu oldalon olvasható.

Rekordméretű kamatmentes hitelt kaphatnak a kkv-k

kkv

energiahatékonyság

hitel

mfb

