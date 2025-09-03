ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.52
usd:
338.08
bux:
103283.91
2025. szeptember 3. szerda Hilda
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Concept of wealth, personal savings and collecting money for retirement
Nyitókép: Bence Bezeredy/Getty Images

Mikro- és kisvállalkozások kaphatnak segítséget

Infostart / MTI

Elsősorban a likvid működési költségeket és készletbeszerzést támogatja a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) által kínált forgóeszköz hitelprogram, amelyet a feldolgozóiparban tevékenykedő mikro- és kisvállalkozások vehetnek igénybe. A "KKV Technológia Plusz" Hitelprogram (GINOP Plusz 1.4.3-24) "B" jelű forgóeszköz hitele fix nulla százalékos kamatozást biztosít európai uniós társfinanszírozás mellett - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a pénzintézet.

A legtöbb hitelkonstrukció elsősorban fejlesztési célokat, új beruházások megvalósulását támogatja, míg a napi kiadások finanszírozása gyakran nehezebben megoldható. Ebben jelent újdonságot az MFB-nél elérhető KKV Technológia Plusz Hitelprogram "B" jelű forgóeszköz komponense, amellyel a mikro- és kisvállalkozások saját forrás nélkül, akár 100 százalékos előleg lehívásával juthatnak forráshoz.

A 70 milliárd forintos keretösszeg legalább 65 százaléka fejlesztendő járásokba és a négy leginkább felzárkóztatandó régiókba kerül (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország). A feldolgozóipari vállalkozások 1 millió és 20 millió Forint közötti kölcsönt igényelhetnek ügyletenként, maximum 6 éves futamidőre. A fix nulla százalékos kamatozású hitelt nem terheli kezelési költség és az előtörlesztés díjmentes, és biztosítékként akár a magánszemély tulajdonosok készfizető kezessége is elegendő - ismertette az MFB.

Az előleggel legkésőbb a folyósítást követő 12 hónapon belül szükséges elszámolni, a felhívásban foglaltak szerint.

A forgóeszközhitelből nemcsak a készlet és anyagbeszerzések finanszírozhatók, hanem a működési költségek is, úgy mint bérköltségek, igénybevett szolgáltatások valamint a rezsiköltségek is. Az az igénylés helyszíne minden esetben a projekt megvalósítási helyéhez kötődik, így budapesti székhelyű cégek is sikeresen pályázhatnak, amennyiben a felhasználás vidéki telephelyhez kapcsolódik.

A hitelprogramról az MFB honlapján található bővebb információ, az igénylések pedig az országszerte elérhető MFB Pont Plusz vállalati fiókhálózatában nyújthatók be.

Kezdőlap    Gazdaság    Mikro- és kisvállalkozások kaphatnak segítséget

mfb

kisvállalkozás

mikrovállalkozás

kamatmentes hitel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Oroszország nem hajlik – Kaiser Ferenc arról, miért nem lehet Putyint bármire is rákényszeríteni

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin Hszi Csin-ping kínai és Narendra Modi indiai vezetővel folytatott tárgyalásai után kijelentette: az ukrajnai tartós békéhez szükség van a NATO keleti bővítésének kérdését is rendezni. Kaiser Ferenc biztonság- és védelempolitikai szakértő szerint egy atomhatalmat nehéz akarata ellenére bármire, akár békére is rákényszeríteni.
 

Hszi Csin-Ping: a kínai nemzet nagy felemelkedése megállíthatatlan – videó a katonai eszközökről

Donald Trump katonákat küld „a világ gyilkossági fővárosába” és átköltözteti az űrhaderőt

Drónvadászat életre-halálra: így harcolnak az ukrán pilóták

Putyin megszólalt: ezt mondta Ukrajna EU-csatlakozásáról

VIDEÓ
Mi lesz az ELTE útja az európai egyetemi elitbe? Darázs Lénárd, Inforádió, Aréna
Német válaszutak: a menekültkérdéstől a sorkatonaságig. Prőhle Gergely, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.03. szerda, 18:00
Panyi Miklós
a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs megállás, tovább ralizik a magyar tőzsde új sztárja

Nincs megállás, tovább ralizik a magyar tőzsde új sztárja

Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők:este érkezik a Fed Bézs könyve adhat további támpontot a szeptemberi kamatdöntéssel kapcsolatban. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken rossz hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig az emelkedésé a főszerep. A magyar tőzsdén ma is akadnak izgalmak, folytatódik ugyanis a rali az Amixa Holdings részvényénél.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez aztán a pech: nem indul az atlétikai vébén a háromszoros olimpiai bajnok, súlyosan megsérült

Ez aztán a pech: nem indul az atlétikai vébén a háromszoros olimpiai bajnok, súlyosan megsérült

Gabby Thomas olimpiai bajnok Achilles-ín sérülése miatt kihagyja a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságot

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin and Kim join Xi in show of strength as China unveils new weapons at huge military parade

Putin and Kim join Xi in show of strength as China unveils new weapons at huge military parade

The three leaders meet publicly for the first time as laser weapons and nuclear ballistic missiles are paraded through Beijing.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 3. 07:52
Brazil marhasteak a mexikói asztalon – a vámháborúk titkos nyertesei
2025. szeptember 3. 04:20
Befellegzett a gázkazánoknak – vagy mégsem?
×
×
×
×