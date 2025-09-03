Mikro- és kisvállalkozások kaphatnak segítséget

A legtöbb hitelkonstrukció elsősorban fejlesztési célokat, új beruházások megvalósulását támogatja, míg a napi kiadások finanszírozása gyakran nehezebben megoldható. Ebben jelent újdonságot az MFB-nél elérhető KKV Technológia Plusz Hitelprogram "B" jelű forgóeszköz komponense, amellyel a mikro- és kisvállalkozások saját forrás nélkül, akár 100 százalékos előleg lehívásával juthatnak forráshoz.

A 70 milliárd forintos keretösszeg legalább 65 százaléka fejlesztendő járásokba és a négy leginkább felzárkóztatandó régiókba kerül (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország). A feldolgozóipari vállalkozások 1 millió és 20 millió Forint közötti kölcsönt igényelhetnek ügyletenként, maximum 6 éves futamidőre. A fix nulla százalékos kamatozású hitelt nem terheli kezelési költség és az előtörlesztés díjmentes, és biztosítékként akár a magánszemély tulajdonosok készfizető kezessége is elegendő - ismertette az MFB.

Az előleggel legkésőbb a folyósítást követő 12 hónapon belül szükséges elszámolni, a felhívásban foglaltak szerint.

A forgóeszközhitelből nemcsak a készlet és anyagbeszerzések finanszírozhatók, hanem a működési költségek is, úgy mint bérköltségek, igénybevett szolgáltatások valamint a rezsiköltségek is. Az az igénylés helyszíne minden esetben a projekt megvalósítási helyéhez kötődik, így budapesti székhelyű cégek is sikeresen pályázhatnak, amennyiben a felhasználás vidéki telephelyhez kapcsolódik.

A hitelprogramról az MFB honlapján található bővebb információ, az igénylések pedig az országszerte elérhető MFB Pont Plusz vállalati fiókhálózatában nyújthatók be.