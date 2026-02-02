ARÉNA - PODCASTOK
Over the shoulder view of a young female adult using a cashpoint machine.
Nyitókép: Getty Images/ SolStock

Új fejezet kezdődött a hazai bankolásban

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Február elsejétől megduplázódott az ingyenesen felvehető készpénz mennyisége: az eddigi 150 ezer forintos limit helyett már havonta 300 ezer forintot is felvehetünk díjmentesen – hívta fel a figyelmet az InfoRádióban Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője.

Fontos rögzíteni: mindegy, hogy kinek milyen típusú bankszámlája van, hogy milyen csomagban van, a banknak biztosítania kell az ügyfél számára a kedvezményes, 300 ezer forintig havonta ingyenes készpénz hozzáférést – fogalmazott Palóc André.

Egy személynek több bankszámlája is lehet egy adott pénzintézetnél, a lehetőség azonban csak egy csomaghoz kapcsolódhat. Éppen ezért mindenkinek nyilatkoznia kell a saját bankjánál, hogy melyik csomag kapcsán szeretné kihasználni a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét. A gyakorlatban ez általában úgy néz ki, hogy a pénzintézet maga keresi meg az ügyfelet, hogy nyilatkozzon – jegyezte meg.

Szintén fontos, hogy a havi 300 ezer forintot legfeljebb két részletben lehet kivenni díjmenetesen. Ha valakinek két vagy több banknál is van számlája, akkor értelemszerűen mindegyik pénzintézetnél él a lehetőség, ezek viszont nem összevonhatók, vagyis az nem működik, hogy egyik banknál 350 ezer forintot veszünk fel, míg a másik helyen csak mondjuk 50 ezret – magyarázta Palóc André.

