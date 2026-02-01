ARÉNA - PODCASTOK
Analyst working with Business Analytics and Data Management System on computer to make report with KPI and metrics connected to database. Corporate strategy for finance, operations, sales, marketing
Nyitókép: NicoElNino/Getty Images

Előrejelzők kerekasztala: az autóipar most már a jó irányba húzhatja a GDP-t

Infostart / InfoRádió - Varga Mónika

2-2,5 százalék körüli hazai GDP-növekedést várnak idén az elemzők. A Magyar Közgazdasági Társaság kerekasztal-beszélgetésén elhangzott: már megtörténhetett a globális autóipari fordulat, ami néhány hónap múlva a magyar gazdaságban is éreztetheti a hatását.

2 százalékos GDP-növekedéssel számol 2026-ban a Kopint-Tárki vezérigazgatója. Palócz Éva a Közgazdasági Társaság Előrejelzők kerekasztala című rendezvényén arról beszélt: sem a fogyasztás, sem a beruházások nem segítik majd idén a magyar gazdaság bővülését.

„A növekedés fő kérdése, hogy idén

a beruházások zuhanása megáll-e vagy akár némi növekedést is tapasztalhatunk-e.

A költségvetési beruházásoknál feltehetőleg nem, legalábbis az első félévben nem, mert a költségvetés helyzete nagyon rossz, és ami pénz van, sőt ami pénz »nincs«, azt is jóléti intézkedésekre költi a kormány. A magánberuházásoknál ugyanolyan csökkenés tapasztalható, nem látható az az ösztönző, ami ebből ki tudná lökni a magánberuházásokat” – sorolta.

A Magyar Nemzeti Bank 2,4 százalékos GDP-növekedést vár 2026-ra. Balatoni András, a jegybank közgazdasági előrejelzésért és elemzésért felelős igazgatója kiemelte: a gyenge külső kereslet miatt az export sem kap lendületet, így ez sem segíti majd a magyar növekedést.

„Végeztünk nagyon sok olyan számítást, hogy a gyenge a magyar export mellett vizsgáljuk a teljes EU-s exporthoz képest az abban való magyar részesedést. Azt láttuk, hogy nem, amiről elmondható, hogy

amennyivel gyengébben teljesít a hazai export az elmúlt időszakban, mint ami korábban jellemezte a hazai árukivitelt, annyival különben gyengébb is lett a nyugat-európai konjunktúra.

Ez a keresleti hatás az, ami jelen pillanatban visszafogja a hazai kivitel alakulását” – ecsetelte.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint nem a német vagy az európai gazdaság húzza vissza a magyart: „nem a németekkel, nem Európával van a gondunk, hanem a magyar ipar és export szerkezetével, ami függ az autógyártástól.” Hangsúlyozta: a magyar export szinte 100 százalékban az autóiparhoz kötődik, az pedig globálisan rossz állapotban van. Ugyanakkor szerinte már megtörtént a fordulat a nemzetközi autógyártásban, ez pedig 3-9 hónapon belül a magyar gazdaságra is pozitív hatással lehet.

„Ha megnézzük az európai értékesítési számokat az autóiparban, főleg a zöld autógyártásban, ott már van fordulat. Nyilván ez nem holnapra érkezik meg a magyar gazdaságba, ennek lesz egy 3-6, lehet, hogy inkább 6-9 hónapos átfutása. 2026 második feléről beszélhetünk tehát. De megjöhet ez a pozitív hatás. Mi ezzel egyelőre nem számoltunk az alap forgatókönyvben, de ha ez bekövetkezik, akkor az föltolhat egy picikét a növekedésben. Nyilván nem 6 százalékról beszélünk, hanem arról, hogy közelebb lehetünk a 2,5-hez talán fölötte is alakul a növekedés.”

Virovácz Péter megjegyezte: ha a növekedés elmarad a várakozásoktól,

félő, hogy a cégek a több évnyi stagnálás után elkezdik leépíteni dolgozói állományukat.

Az elemzők 2-4 százalék körüli inflációt várnak 2026-ra. A drágulás szerintük az év második felében indulhat meg, amikor a szolgáltatók megléphetik az elhalasztott áremeléseket, de az árrésstop esetleges kivezetése is ronthat az adatokon.

