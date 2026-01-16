ARÉNA - PODCASTOK
Egy kupac különböző tömegű befektetési ezüstrúd és lapka.
Nyitókép: Unsplash

Izzad a piac, komoly készlethiány van ezüstből

Infostart

A szakértő szerint az elmúlt években történt felértékelődést kereslet-erősödés kísérte, ami készlethiányt eredményezett Európában.

Juhász Gergely, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatója szerint az ezüst ára az elmúlt három évben jelentősen, háromszorosára emelkedett, az unciánkénti 25 dolláros szintről 2026 elejére 90 dollárra nőtt, és az ezüstpiacot jelenleg erős kereslet és készlethiány jellemzi – írja az atv.hu.

A szakértő elmondta, Európában egyre kevesebb a rendelkezésre álló készlet, a beszerzési határidők pedig kitolódnak. Emellett az ipari felhasználás is táplálja a felértékelődést, ugyanis a nemesfém 66 százalékát ilyen célokra használják fel, az USA pedig stratégiai fémként kezeli. A dróngyártás és a napelemes szektor igényei, valamint a kínai exportkorlátozások és az indiai készletkezelési gyakorlat tovább nehezíti a helyzetet.

A szakember szerint a legoptimistább előrejelzések akár 600 dolláros unciánkénti árfolyamot sem zárnak ki, ugyanakkor a gyors áremelkedés és a meredek grafikonok óvatosságra intenek, különösen az ezüst-arany árfolyamkapcsolat korábbi extrém szintjeihez viszonyítva.

