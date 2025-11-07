ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.35
usd:
332.93
bux:
107162.35
2025. november 7. péntek Rezső
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Getty Images/ Alexander Spatari

Frittmann János: ennyi eladó borászat soha nem volt, mint mostanában

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

A tavalyi alacsony mennyiséghez hasonló lehet az idei bortermés is, a borászok azonban attól tartanak, hogy a talaj gyenge vízellátottsága a jövő évi szüretre is hasonló negatív hatással lesz. Az ágazat helyzetét az aranyszínű sárgaság is nehezíti, de hogy ez mekkora terméskiesést okozhat, azt a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke szerint most még nem lehet megmondani.

„Kevés, de kicsivel több, mint a tavalyi, mert tavaly is nagyon kevés volt” – mondta a pincébe kerülő bortermés mennyiségéről az InfoRádióban Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke. A soltvadkerti borász szerint

a legnagyobb gond az aszály.

„Évek óta küzd az ágazat az aszállyal, a talaj nedvességtartalma, főleg az alföldi régiókban, brutálisan alacsony. Rengeteg tőke ki fog pusztulni, ha nem érkezik víz, csapadék” – részletezte.

A szárazság mellett a fitoplazma is sújtja az ágazatot. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke szerint azonban egyelőre még nem tudni, hogy az aranyszínű sárgaság a jövő évi termésben mekkora kiesést okoz.

„Mindenhol ott van, most már nincs olyan borvidék, ahol nincs. Egy borvidék volt, amelyiken még nem találtak, de biztos, hogy ott is jelen van. Viszont most már nem lehet keresni ilyenkor, mikor már a dér megcsípte a szőlőket, lefagytak, már hullanak a levelek is, ilyenkor már nem lehet megállapítani a helyszínen, csak laboratóriumban, szemmel nem” – mondta.

Úgy látja, az ország szőlőültetvényeinek csak alig pár százaléka van „lejárva", a többi részét majd csak május-júniusban lehet érdemben vizsgálni, mikor már hajt a szőlő; akkor lesz érdemes a szőlő levelét figyelni, akkor viszont 1-2 nap alatt vizsgálati eredmény kell, amire fel kell készülni, méghozzá a kormányzatnak.

Áremelésnek kell jönnie

A környékbeli országokhoz képest egyébként Magyarországon nagyon alacsony a bor ára,

nagy áremelésről ettől függetlenül nem álmodozhat senki

– fogalmazott Frittmann János. „Valamennyit muszáj lesz emelni, mert aki nem emel, az úgy fog járni, hogy kiesik a borászati fejlesztésekből, de ennyi eladó borászat soha nem volt, mint mostanában” – tette hozzá.

Tavaly egyébként a borexport jó eredményeket hozott, a 2023-as mennyiséget 137 ezer hektoliterrel meghaladva csaknem 1,4 millió hektoliter bort exportáltak Magyarországról.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Gazdaság    Frittmann János: ennyi eladó borászat soha nem volt, mint mostanában

bor

szőlő

hegyközségek nemzeti tanácsa

aranyszínű sárgaság

frittmann jános

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak

Szijjártó Péter Washingtonból: a Trump–Orbán találkozónak súlyos tétjei vannak
Washingtoni tárgyalásai előtt tett bejelentést Szijjártó Péter; a magyar külgazdasági és külügyminiszter Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozik, majd egyezségeket is aláírnak.
 

Elemző: időnként nagyon eltérő volt a magyar-amerikai diplomáciai és gazdasági kapcsolatok minősége

„Centire kiszámolt találkozó” – Elemző: Donald Trump spontán, de Orbán Viktort sem kell félteni

Csizmazia Gábor Amerika-szakértő: lesz olyan megállapodás, amelyet most hoz tető alá Donald Trump és Orbán Viktor

Orbán Viktor Washingtonból: minden más lesz ezen a találkozón Donald Trumppal

VIDEÓ
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért nem fognak az orosz gazdaságon a szankciók? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.07. péntek, 18:00
Holló Bence
a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomnagyhatalommá készül válni Magyarország, csak egy kicsit másképp

Atomnagyhatalommá készül válni Magyarország, csak egy kicsit másképp

Magyarország olyan nukleáris alkura készül az Egyesült Államokkal, amely alapjaiban rajzolhatja át az ország energiatérképét. Tegnap részletesen írtunk arról egy előzetest, hogy milyen energetikai alkuk születhetnek a Tump-Orbán fémjelezte csúcstalálkozón. Már akkor biztos volt, hogy az atomenergetikai együttműködés szignifikáns részét fogja adni, de az azóta napvilágra került részinformációk alapján még a vártnál is nagyobb dologról van szó - akkoráról, ami ha megvalósul, akkor boríthatja a teljes magyar energiamixet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi

Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi

Jelenleg a magyar háztartások fizetik a legolcsóbb gázszámlát az Európai Unióban, de az orosz gázról való leválásról mi sem maradhatunk majd ki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hundreds of flights cancelled in US as airlines scramble to cut traffic during shutdown

Hundreds of flights cancelled in US as airlines scramble to cut traffic during shutdown

Domestic air travel will be cut by up to 10% at 40 major airports, resulting in thousands of cancelled flights in the coming days.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 7. 13:35
Jelentősen esett a lakossági állampapír-állomány
2025. november 7. 12:04
Új szakaszba lépett Rákosrendező fejlesztése
×
×
×
×