Orbán Viktor Mohácson: arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat

A mohácsi Digitális Polgári Kör-találkozón vett részt beszélgetésen Orbán Viktor minisztereknök szombat kora délután.

„Sorsváltoztatásra szerződtem”

Kijelentette, az ő munkája egyszerű: azokat az álmokat viszi, amelyeket az emberek 100 éve valóra próbálnak váltani.

„Mindig is úgy tekintettem erre, hogy kormányozni is kell, de az egy szakmai ügy, én nem erre vállalkoztam, ezt mások is végre tudnák hajtani; a XX. század el lett rontva, én arra vállalkoztam, hogy a megváltoztassuk a sorsunkat, vesztesekből győztesek leszünk,

én erre szerződtem” – fogalmazott, hozzátéve, hogy az emberek is erre gondolnak, akikkel találkozik.

Ezt követően arról beszélt, mi a hatalom számára mint aki régóta birtokolja is azt: „a közös cselekvés képessége”.

Hogy megértsük, mi miért történik, az szerinte egy fantasztikus életöröm, nem csupán a tudományban, de a politikában is, és ez nem az iskolázottságból következik, hanem a hajlamból is.

„A megértés vágya különbség a nyugati emberek nagy része és a magyarok között” – magyarázta Orbán Viktor.

Buzdította az embereket, csatlakozzanak mozgalmakhoz, és közösen értsenek meg dolgokat.

Mohács szimbólum

Mohácson szerinte rossz irányba fordult a történelem, de a túlélés szimbóluma is a város, amely „benne van a misében”, az ország közös történelmében.

Brüsszeli devizatartalékok

Reagált arra a hírre is, amely szerint a lefoglalt orosz vagyont Ukrajnába irányítaná Brüsszel, ahová most menni készül.

„Az ellenzéki kerekasztalban kezdtem a kommunistákkal, nem gondoltam, hogy fair játékosok lesznek. Cinkelt kártyákkal játszottak. Most pedig verekedni megyek Brüsszelbe.

Maga a döntés egy hadüzenet, olyat még sosem láttam, hogy 2-300 milliárdnyi euró elvétele válaszlépés nélkül marad” – figyelmeztetett a kormányfő, aki szerint nagy sebességgel romlanak az állapotok és a helyzetek.

A befagyasztott orosz vagyont, amely nyugaton pihen, devizatartaléknak nevezte, ami minden országnak van, ezt pedig egy ország nem tarthatja a saját országában, csak egy másik, biztonságos országban. Ez alól kivétel az arany, amit otthon tartanak az országok. Belgiumban Magyarországnak is van devizatartaléka, és ha az orosz devizatartalékhoz hozzányúlnak, akkor el kell gondolkodni azon, hogy a magyart „elvigyük onnan”.

Azt szerinte szerződés biztosítja, hogy az orosz devizatartalékhoz nem szabad csak úgy hozzányúlni, azt lehet vele csinálni, amit a tulajdonló ország kér. Ráadásul ha az oroszok ezzel kapcsolatban pert nyernek, ezt a pénzt valakinek vissza kell fizetni, ez egy belga cég, ami ha veszít, bedől a belga gazdaság.

Ettől viszont „retteg az európai elit”, hisz a háború árát valakinek ki kell fizetni, ilyen módon gyerekeink és unokáink fogják.

A Tisza Pártról – Márki-Zay Péter legalább „csinált valamit”

Felvetésre, hogy a Tisza Párt Brüsszel pártja, elmondta, néhány napja levelet kapott Ursula von der Leyentől, aki az Európai Néppárt elnökével és a német kancellárral együtt viszi vakvágányra Európát.

„Sosem azt mondják, hogy dobjuk össze a pénzt, pedig ez volna a helyes. Azt csinálják, hogy valamilyen pénzeket összegyűjtenek, és ezt fedezetként felhasználva hiteleket vesznek fel. Ezt csinálták Kádárék is, hogy csak egy kis hitellel kisegítjük magunkat, majd a végén összeomlik az egész” – fejtegette.

Ez a Brüsszel próbálja most zsinórban a harmadik választást megnyerni Magyarországon,

ezúttal a Tisza Párt mögött. Hogy miért a harmadikat? Mert Európa számára Magyarország 2015 után vált veszélyessé, a migrációs válság miatt, de „voltak magyarok, akiknek helyén volt az eszük”, az ország határ nélkül olyan, mint a tojás héj nélkül, a migráció pedig olyan, mint a fogkrém, ha kijött a tubusból, oda többé nem lehet visszatenni; a Tisza Párt és a DK pedig most támogatja az EU migrációs paktumát, amely most elosztaná az érkezőket.

Magyar Pétert hasonlónak nevezte Márki-Zay Péterhez, akit előhúztak a kalapból és odaállították, az előző ellenzéki miniszterelnök-jelölt annyival jobb szerinte, hogy legalább polgármester volt, csinált valamit.

Migrációs szempontból Törökországot Magyarország életbiztosításának nevezte, amely 3 millió migránst tart vissza, amely Magyarország felé indulna, a migráció márpedig „a jövő legfontosabb kérdése, ha túléltük a háborút”.

A kereszténység szerinte fontos támpont Európában, megmondja, mi a jó, mi a rossz, akik viszont migránsként érkeznek, nem így élnek, nem ilyen berendezkedésből, kultúrából; a segítséget márpedig oda kell vinni, nem a bajt idehozni.

Szerinte migrációügyben nem vagyunk teljesen egyedül, vannak partnerek, a szerbekkel, a szlovákokkal, a csehekkel és a lengyelekkel olyan szigetet alkot Magyarország, amely együtt tud dolgozni a témában.

A DPK-król

Elárulta, hogy jött létre a DPK; a digitális teret sokak szerint durva hangvétel és arctalanság, valamint nyegleség, budapesti fölényeskedés, durvaság, színvonaltalanság és lelketlenség jellemez, de nem szabad elfogadni, hogy ilyen is maradjon, akkor sem, ha „a libsik gyorsabban alkalmazkodnak, mint mi”.

A teret azért is kell jobbá tenni, hogy a viták jobb színvonalon folyjanak, meg kell találni a nemzeti algoritmust, megtalálni azt, ami „mi vagyunk”.

A DPK-nak és a „digitális honfoglalásnak” bevallása szerint ő volt a névadója, most viszont örül annak, hogy a Tisza Párt nem ott gyűlik, ahol ők, nem tudnak provokálni, elrontani az örömöt. „Foltos lett a nadrág” – jegyezte meg, megerősítve az előtte felszólaló Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető véleményét.

Szerinte a virtuális térben ha csökkenteni tudják a hátrányt, az elég lesz arra, hogy a választást meg tudják nyerni, „120 nap, sikerülhet”.

Szerinte a jobboldal történelmi feladata, hogy kijavítsa, amit a baloldal elront.

Ahhoz ragaszkodott, hogy a pártot és a DPK-k világát tartsák külön.

Az emberek fejében

Az ember természetes elvárása a gazdasággal szemben, hogy

legyen fedél a fejünk felett

legyen munka

legyen biztos időskor.

„A gazdaság erre való, de a bankárok, Bokros Lajos és a Tisza Párt fejében nem” – szögezte le. „Mi nem férünk bele Bokros Lajos világképébe, a miénkbe pedig Bokros Lajos” – tisztázta.

A 14. havi nyugdíjra kitérve fontosnak nevezte, hogy nemzedékileg igazságos legyen a kormányzás, a fiatalok kaptak diákhitelt, munkáshitelt, otthonteremtési támogatást, adómentességet, az idősek megsegítését viszont hozzá kellett igazítani ehhez; a 13. havival és a 14. havi nyugdíjjal emelkedik a nyugdíj, szögezte le; ezért nem engedik bankárok kezébe a gazdaságot.

Jelezte, a nyugdíjjal lesz még tennivaló,

15 év kormányzás ennyire volt jó, 30 év után „már teljesen másról fogunk beszélni”.

Orbán Viktor nem fáradt, csak vallomása szerint fogy az ereje, de karácsonykor nem vágyik másra, csak hogy ne ketten legyenek, hanem sokan.

A közönség kérdéseire reagálva az alábbiakat is elmondta: