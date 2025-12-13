ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.19
usd:
328.11
bux:
109607.58
2025. december 13. szombat Luca, Otília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Azahriah (Baukó Attila) koncertje a Nagyszínpadon a 30. Sziget fesztiválon a Hajógyári-szigeten 2024. augusztus 8-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Újabb Azahriah-fellépésre derült fény

Infostart / MTI

Azahriah is fellép a 2026-os székesfehéri fesztiválon, amelyen a nemzetközi színtérről a finn Sonata Arctica és a német Destruction is koncertet ad.

A Fezent jövőre a korábbiakhoz képest mintegy tíz nappal korábban, június 19-től 21-ig rendezik meg, így a nyári fesztiválszezon egyik első nagy rendezvénye lesz - közölték a szervezők szombaton.

Mint írták, Azahriah két év kihagyás után tér vissza a székesfehérvári fesztiválra. A most bejelentett első nevek sorában szerepel a hazai pop/hiphop színtér képviseletében a Halott Pénz, Dzsúdló, a Carson Coma és a ValMar, a rock/metál rajongók pedig az Ossian, a Road és a Totális Metál koncertjére készülhetnek. Őket egészíti ki a legendás finn Sonata Arctica és a német Destruction.

A könnyedebb, bulizós programot kedvelők számára ismét lesz Necc Party a Fezenen, és természetesen a 2026-os évben sem kell nélkülözni Korda György-Balázs Klári kettősét.

Kezdőlap    Kultúra    Újabb Azahriah-fellépésre derült fény

koncert

zene

fezen

azahriah

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
London: Atlanti fal épül a tenger alatt

London: Atlanti fal épül a tenger alatt
A brit védelmi miniszter, John Healey a hét elején bejelentette: mesterséges intelligencia által támogatott védelmi rendszert építenek az Atlanti-óceán mélyén.
 

„El akarják pusztítani Ukrajnát” – Sötétbe borította az ország jelentős részét egy orosz támadás

Így nyúlna Párizs a területvitához

A lefoglalt orosz vagyon márpedig megy Ukrajna megsegítésére, ha... – belga kiállás

Amerika szólt, nyílnak a fehérorosz börtönök

Orbán Viktor Mohácson: arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat

Orbán Viktor Mohácson: arra szerződtem, hogy megváltoztassuk a sorsunkat

A kormányfő a közös cselekvés képességét tekinti hatalomnak, a dolgok megértését pedig fantasztikus életörömnek. Mohácson szerinte rossz irányba fordult a történelem, de a túlélés szimbóluma is a város. A közelgő uniós csúcsra utalva azt mondta: verekedni megy Brüsszelbe., ahol ha úgy döntenek, hogy hozzányúlnak az orosz devizatartalékhoz, akkor el kell azon gondolkodni, hogy a magyart elviszi onnan a kormány. Brüsszel szerinte zsinórban a harmadik választást próbálja megnyerni Magyarországon, amelynek viszont egy szempontból életbiztosítása Törökország.
 

Orbán Viktor a Szőlő utcai incidensekről: még egy bűnöző fiatallal sem lehet így bánni

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Napenergia: 2,5 millió forint akkumulátorra – itt vannak a részletek. Lantos Csaba, Inforádió, Aréna
F1 2025: miért Norris nyert, és miért nem Verstappen? Wéber Gábor, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.15. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ennyit a tűzszünetről: váratlanul megölte Izrael a Hamász parancsnokát

Ennyit a tűzszünetről: váratlanul megölte Izrael a Hamász parancsnokát

Célzott légicsapást hajtott végre szombaton az izraeli hadsereg egy autó ellen Gáza városában; izraeli híroldalak szerint a támadásban meghalt Rajed Szajed, a Hamász egyik befolyásos parancsnoka, a 2023. október 7-i Izrael elleni támadás egyik fő tervezője.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat

Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One million households without power in Ukraine after Russia attacks energy grid

One million households without power in Ukraine after Russia attacks energy grid

The latest overnight attacks come as US envoy Steve Witkoff prepares to hold more talks with Ukraine's president.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 13. 14:23
Újjászületik a Nemzeti Múzeum legértékesebb terme – látványterv
2025. december 13. 07:26
Ilyen 3 ezer forintost sem látni minden nap – képek
×
×
×
×