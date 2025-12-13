ARÉNA - PODCASTOK
female hand holds bag with cocaine for sale, overdose danger, criminal concept
Nyitókép: alfexe/Getty Images

Csirkecombként árulták a drogot

Infostart / MTI

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság munkatársai kommandósokkal csaptak le egy szabadszállási párra, akik hosszabb ideje különféle kábítószerek értékesítésével finanszírozták a megélhetésüket - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

A közlemény alapján a nyomozók és a kommandósok december 10-én hajnalban ütöttek rajta az 55 éves helyi férfin és 25 éves élettársán; a pár gyaníthatta, hogy a rendőrök felfigyeltek rájuk, mert az otthonukban csupán a terjesztéssel összefüggésbe hozható dolgokat találtak, kábítószert nem.

Az elfogásukat megelőzően azonban tucatnyi fogyasztó nyilatkozott arról, hogy rendszeresen a párostól szerezte be az illegális anyagot, speedet, marihuánát és kristályt is vehettek csak a „varázsszót" kellett tudni: „egy csirkecombot kérek!".

A szert telefonon vagy interneten is meg lehetett rendelni, és azt akár házhoz is szállították - tették hozzá.

A rendőrök a vagyonvisszaszerzés érdekében zár alá vettek egy bankszámlát és a bűnös pénzből szerzett házat, illetve több értéktárgyat: ékszert, pénzt és autókat foglaltak le.

A párt kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítják, mindkettőjük esetében a bűncselekményt minősíti, hogy a tiltott szereket tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyeknek is kínálták.

A Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának nyomozói őrizetbe vették a gyanúsítottakat, és kezdeményezték letartóztatásukat - áll a közleményben.

