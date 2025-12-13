ARÉNA - PODCASTOK
Child with runny nose. Mother helping to blow kids nose with paper tissue. Seasonal sickness.
Nyitókép: Kyryl Gorlov/Getty Images

Betoppant az új influenzavírus

Infostart / MTI

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) laboratóriuma igazolta az influenza A(H3N2) új változatának jelenlétét a figyelőszolgálatban részt vevő háziorvosoktól a 45-47. héten beérkezett mintákban.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) jelentése szerint az idei influenzaszezon Európában a megszokottnál korábban kezdődött. Az adatok alapján az új vírustörzs világszerte az A(H3N2) esetek mintegy egyharmadáért, az EU/EGT országokban pedig körülbelül feléért felelős - tartalmazza a közlemény.

Azt írták: a genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a vírusváltozat kismértékben eltér az idei influenza elleni védőoltásban szereplő H3N2 altípustól. Az új törzset az ún. "K alcsoport"-ba sorolták, amely az influenzavírusokra jellemző kisebb genetikai változásokon ment keresztül.

Ennek során a vírus felszínén található, az immunrendszer által felismerhető antigének egy része megváltozott, ugyanakkor több elem változatlan maradt - tették hozzá.

Ennek következtében továbbra is fennáll az antigének részleges azonossága, ami lehetővé teszi az úgynevezett keresztimmunitás kialakulását. Ez azt jelenti, hogy akár egy korábbi, hasonló influenzavírus által okozott fertőzés, akár az oltásban szereplő vírustörzs révén kialakult immunválasz jelenleg is részleges védelmet nyújthat az új, K alcsoportba tartozó vírusváltozattal szemben. Ezért az influenza elleni oltás felvétele továbbra is ajánlott a betegség szempontjából veszélyeztetettek számára a súlyos szövődmények megelőzése céljából - ismertették.

A megbetegedés ugyanolyan tünetekkel jár - folytatták -, mint az influenzafertőzések általában: elsődlegesen a 65 év felettiek, az anyagcsere-, tüdő-, szív- és érrendszeri, vagy egyéb krónikus betegségben szenvedők, az immunhiányosak, valamint a zárt intézményben, például hosszú ápolási idejű kórházban vagy bentlakásos intézményben élők lehetnek érintettek a szövődményekben.

A megelőzésben az influenza elleni védőoltás mellett kiemelt szerepe van a gyakori és alapos kézmosásnak, a zsúfolt helyek kerülésének, valamint annak, hogy betegség esetén maradjunk otthon, ezzel is csökkentve a fertőzés továbbadásának kockázatát - olvasható a közleményben.

