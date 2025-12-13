ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. december 13. szombat
Stieber Zoltán ünnepel, miután gólt rúgott az osztrák válogatott kapujába a 2016-os franciaországi labdarúgó Európa-bajnokság F csoportja első fordulójában játszott Magyarország-Ausztria mérkőzésen Bordeaux-ban 2016. június 14-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Caroline Blumberg

Visszavonult a 2016-os foci-Eb magyar kulcsjátékosa

Infostart / MTI

Befejezte pályafutását Stieber Zoltán korábbi 26-szoros válogatott labdarúgó, aki visszatekintve úgy véli, a 2016-os Európa-bajnokságon az osztrákok ellen szerzett gólja kárpótolta a sérülésekért, a futballban őt ért csalódásokért.

Júniusban az MTK Budapest vezetősége nem hosszabbított szerződést a 37 éves szélsővel, aki néhány héttel korábban csípősérülést szenvedett a Fehérvár FC elleni Magyar Kupa-mérkőzésen. A rehabilitációt saját egészséges jövője érdekében is végigcsinálta, de az az áprilisi kupamérkőzés volt az utolsó a profi pályafutásában.

Összességében a Zalaegerszeg, az Újpest és az MTK játékosaként 107 NB I-es bajnoki összecsapáson kilenc gólt szerzett, de 2005 és 2019 között külföldön futballozott, mások mellett az Aston Villa, a Greuther Fürth, a Hamburg és a DC United légiósa is volt. A magyar válogatottban 26-szor lépett pályára, háromszor volt eredményes, Litvánia és Finnország ellen 2015-ben, aztán a 2016-os Európa-bajnokságon Ausztriával szemben.

„Tudom, másoknak kétszer-háromszor ennyi meccsük van címeres mezben, de a szurkolók egy momentumukat sem tudják felidézni. Az én esetemben igen.

A 2016-os Európa-bajnokságon az osztrákoknak rúgott gólom lassan tízéves, de a mai napig emlegetik az emberek, elmesélik, hol látták, miként reagálnak. Azért a pillanatért a legelső edzéstől a sérüléseken át a csalódásokig mindenért kárpótolt a futball, az a gól mindent megért, az az érzés elkísér"

- mondta a szélső a Nemzeti Sportnak adott interjúban.

