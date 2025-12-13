ARÉNA - PODCASTOK
Group of kids playing video games on smart phone after school
Nyitókép: Getty Images

Nekiment a Reddit az ausztrál médiatörvénynek

Infostart / MTI

Bíróságon támadta meg a Reddit az Ausztráliában szerdán hatályba lépett jogszabályt, amely tiltja több közösségimédia-platform használatát 16 éves kor alatt - jelentette be a vállalat.

A Reddit közösségi oldal arra hivatkozik, hogy a tilalom miatt sérül a szabad politikai véleménynyilvánítás joga, és személyes adatok is veszélybe kerülhetnek. A Reddit hangsúlyozta, hogy komolyan veszi a fiatalok online biztonságát, és a jogi lépéssel nem az a célja, hogy kibújjon ennek garantálása alól. "Ugyanakkor úgy gondoljuk, vannak más, hatékonyabb módjai is annak, hogy az ausztrál kormány biztosítsa a fiatalok védelmét, amely közös célunk" - fogalmazott a vállalat.

A Reddit szerint az új jogszabály azzal a szerencsétlen következménnyel jár, hogy felnőttek és kiskorúak egyaránt "a magánéletükbe betolakodó és potenciálisan megbízhatatlan életkor-ellenőrzési eljárásoknak kénytelenek alávetni magukat". A tinédzserek a tilalom miatt kimaradnak az életkoruknak megfelelő közösségi élményekből, és a törvény rendelkezései alapján nem logikus, hogy mely platformokra vonatkozik a tilalom, és melyekre nem - tették hozzá.

A vállalat szerint a Reddit tévesen került fel a 16 év alattiak számára tiltott platformok listájára.

A törvény hatálya alá került többi oldaltól eltérően a Reddit felhasználóinak túlnyomó többsége felnőtt, cégünk nem végez marketing-tevékenységet 18 év alattiak körében, és a törvény hatályba lépése előtt az Apple alkalmazásokat árusító boltjában a Reddit korhatár-besorolása 17+ volt - érvelt a vállalat.

Mark Butler ausztrál egészségügyi miniszter azzal vádolta meg a Redditet, hogy a saját haszonszerzését a biztonság elé helyezi.

"Korábban is a történelmünk során, amikor kormányaink határozott lépéseket tettek annak érdekében, hogy megvédjék az embereket erősen addiktív és káros termékektől, az érintett termékekből a legtöbbet profitáló cégek általában bírósághoz fordultak. Az viszont teljes képtelenség, hogy a Reddit itt most a fiatalok politikai szabadságjogaira hivatkozik" - mondta Butler. Hozzátette: a kormány végig fogja vinni a küzdelmet.

Butler szerint szerte a világon sokan figyelik most Ausztráliát, ahol elsőként vezették be a közösségi média használatának tilalmát a 16 év alattiak körében.

"Ha sikeres lesz, biztos vagyok benne, hogy mások is követni fogják a példánkat, és ugyanilyen lépéseket tesznek majd a fiatalok védelmében" - mondta.

A törvény szerdán lépett hatályba Ausztráliában. A szabályozás által érintett korosztályba tartozók a jövőben nem rendelkezhetnek saját fiókkal a nagy közösségi médiaplatformokon. Ez egyebek között az Instagramot, a Tiktokot, a Snapchatet, a Facebookot és a Youtube-ot érinti. Az egyes médiacégeknek egy év állt rendelkezésükre az életkor-ellenőrzés bevezetésére. Szabálysértés esetén súlyos pénzbírságok szabhatók majd ki. Kivételt képeznek az üzenetküldő szolgáltatások, mint például a Whatsapp, az elektronikus levelezés, az online játékok és a különböző oktatási szolgáltatások.

