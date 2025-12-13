Akár 55 perces félidők is lehetnek a futball-vb-n

A világszövetség szerint az intézkedést a „játékosok egészségi állapotának előtérbe helyezése” érdekében vezetik be, és az időjárási körülményektől függetlenül minden mérkőzésen érvénybe lép.

A tervek szerint a játékszituációtól függően a bíró az első és a második félidő 22. percében megszakítja majd a játékost, hogy a játékosok folyadékot vehessenek magukhoz.

A torna idején, 2026 júniusában és júliusában az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban várhatóan szélsőséges időjárási körülmények, magas hőmérséklet, közeli erdőtüzek és akár a hurrikánok is hatással lehetnek a csapatokra, a szurkolókra és a stadionban dolgozókra.

A BBC arról számolt be, hogy a Football for the Future és a Common Goal elnevezésű érdekvédelmi csoportok által összeállított „Veszélyben a pályák” című friss jelentés megállapította, hogy a világbajnokság tizenhat helyszínéből tíznél „nagyon magas a kockázata a szélsőséges melegnek”.

Az idén nyáron az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokság időbeosztása kritikákat váltott ki a játékosok és az edzők részéről is, mivel több mérkőzésre is rendkívüli hőségben került sor.

Enzo Fernandez, a Chelsea argentin középpályása, például azt mondta, hogy „szédült”, miközben „nagyon veszélyes” hőségben játszott a tornán.

A brit média beszámolt arról, hogy Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya kilátásba helyezte, hogy a cserejátékosai a mérkőzések alatt az öltözőben maradhatnak a magas hőmérséklet jelentette kockázat miatt.

Az ugyancsak a FIFA által rendezett klubvilágbajnokságon a folyadékpótlási szünetek

kötelezők voltak mindkét félidőben, amikor a hőmérséklet meghaladta a 32°C-ot.

A hőség az egyik tényező, ami miatt a világbajnokságon 13 különböző kezdési időpont szerepel a programban. Magyar idő szerint a skála a 18 órától a hajnali 4 óráig tart.

„Minden mérkőzésen, függetlenül attól, hogy hol játsszák a mérkőzéseket, függetlenül attól, hogy van-e tető, illetve hogy milyen a hőmérséklet, lesz félidőnként egy háromperces folyadékpótlási szünet” – mondta Manolo Zubiria, a torna főigazgatója.”

Ez azt jelenti, hogy ha esetleg hat-hét perces hosszabbítás lenne az angol klubfutballban alkalmazott gyakorlat szerint egyébként is a mérkőzésen, a második játékrész hossza, a hidratálási szünettel együtt 55 perc is lehet. Vagy még több.

Az egyenes kieséses szakaszban szinte biztosan lesz egy-egy mérkőzésen 2x15 perces hosszabbítás. Ott a folyadékpótlási szünet a két játékrész között megoldható.