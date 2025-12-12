ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 12. péntek
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Türk Államok Szervezetének informális csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón a Várkert Bazárban 2025. május 21-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Szeged új kaput nyit Európa felé

Infostart / MTI

Az elmúlt négy év minden nehézség dacára a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, ami bizonyítja, hogy Magyarország az új világgazdasági korszak egyik fő nyertese lett – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Szegeden.

A tárcavezető a METRANS új beruházásának alapkőletételén arról tájékoztatott, hogy a német hátterű vállalat Európa egyik legkorszerűbb vasúti-közúti terminálját építi meg a városban 2027-ig, amely rendkívül fontos lesz a BYD-gyár logisztikai kiszolgálása terén is és amely új kaput nyit a dél-alföldi gazdasági térség számára, ugyanis ezzel közvetlenül elérhetők lesznek az európai kikötők innen.

Elmondta, hogy a projekt volumene mintegy hatmilliárd forint, amelyhez az állam 860 millió forint támogatást nyújt, így hozzájárulva legalább ötven új munkahely létrejöttéhez is.

Majd kiemelte, hogy a cég immár a harmadik magyarországi logisztikai központjának építését kezdi meg, amely évente 300 ezer konténernyi forgalmat lesz majd képes lebonyolítani, így nemzetközi összevetésben is jelentős központtá téve Szegedet.

„És Szeged az egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a déli országrész is hatalmas lépésekkel fejlődik.

Az elmúlt négy esztendőt figyelve ez a négy év volt a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb esztendeje beruházás-ösztönzési szempontból” – fogalmazott.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a vasúti és a közúti közlekedés kombinálása a legmodernebb szárazföldi szállítmányozási mód, ráadásul a magyar kormánynak fontos célkitűzése, hogy a teherforgalom minél nagyobb részét villamosított vasútvonalakra tereljék.

„Ezzel a károsanyag-kibocsátást is rendkívüli mértékben lehet csökkenteni, arról nem is beszélve, hogy mindez hozzájárul a szállítási láncok hatékonyságának növeléséhez és csökkenti a szállítmányozás költségeit is” – húzta alá.

A logisztikát a hazai gazdaság egyik jelenlegi kulcságazatának nevezte, és felidézte, hogy az állam 2014 óta 124 beruházáshoz nyújtott támogatást ebben a szektorban összesen 58 milliárd forint értékben, amelynek nyomán csaknem 500 milliárd forintnyi beruházás jött létre, közvetlenül ötezer munkahelyet teremtve.

A miniszter arra is kitért, hogy mára sikerült felszámolni a keleti és a nyugati országrész közötti korábbi komoly fejlettségbeli különbséget, így ideje volt a beruházásösztönzés fókuszát Dél-Magyarországra helyezni.

„Ezen siker alapját adja az a gazdaságstratégia, amelyet mi gazdasági semlegességnek hívunk, aminek lényege, hogy nem diszkriminálunk a beruházó vállalatok között nemzetiség alapján, s Európában a legjobb környezetet biztosítjuk a keleti és a nyugati vállalatok együttműködéséhez” – szögezte le.

Illetve rámutatott, hogy a keleti és a nyugati vállalatok együttműködése modern beruházásokat, sok tízezer új munkahelyet hozott már eddig is Magyarországnak. Erre kiváló példaként említette Szegedet, ahol a kínai BYD első európai gyára mellett megtalálható a német Rheinmetall egyetlen Németországon kívüli hibrid üzeme.

„És ez a szegedi példa mutatja pontosan, hogy micsoda elszalasztott lehetőségeket jelentene, ha a világot újra blokkokra osztanák fel”

– fogalmazott.

„Ez a mai beruházás is világosan mutatja, hogy az ország déli részének beruházásvonzó képessége is egész új dimenzióba került. Itt most megnyílik egy új logisztikai kapu, és Szeged városa komoly logisztikai központ lesz” – összegzett.

