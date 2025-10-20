ARÉNA - PODCASTOK
Napelempanelek az ország legnagyobb egybefüggő napelemparkjában Mezőcsát határában az átadás napján, 2023. június 6-án. A mezőcsáti erőmű évente összesen 372 GWh villamos energiát képes termelni. Ez az energiamennyiség elegendő a kétszázezer lakosú Debrecen fél évnyi, vagy a mintegy 5700 lakosú Mezőcsát 21 évnyi energiafogyasztásának kielégítésére. Az erőmű üzembe állításával évente akár 130 000 tonnával is csökkenhet az ország szén-dioxid-kibocsátása.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Lélektani határt lépett át a magyarországi naperőműves kapacitás

Infostart / MTI

A naperőművek beépített teljesítménye először 2022-ben nőtt legalább 1000 megawattal Magyarországon.

Az idei első kilenc hónapban 997 megawatt volt a gyarapodás. Még hátra van egy teljes negyedév, így biztosra vehető, hogy zsinórban a negyedik esztendőben is megugorjuk az 1 gigawattot - írta hivatalos Facebook oldalán hétfőn az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Mint írták, 2025 erős év a zöldenergia termelésében. A megújulók beépített teljesítménye őszre elérte a 9 gigawattot. A 300 ezredik naperőművet tavasszal helyezték üzembe hazánkban. Magyarország világelső a napelemek arányával a belföldi áramtermelésben.

A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Programban támogatja a további megújulók (földhő és biogáz) fokozott hasznosítását, az ipari energiatárolók telepítését. A zöldenergia termelésében és tárolásában élen járva az ellátás biztonsága erősíthető, az importkitettségek csökkennek - olvasható az EM oldalán.

