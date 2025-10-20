Lélektani határt lépett át a magyarországi naperőműves kapacitás

Az idei első kilenc hónapban 997 megawatt volt a gyarapodás. Még hátra van egy teljes negyedév, így biztosra vehető, hogy zsinórban a negyedik esztendőben is megugorjuk az 1 gigawattot - írta hivatalos Facebook oldalán hétfőn az Energiaügyi Minisztérium (EM).

Mint írták, 2025 erős év a zöldenergia termelésében. A megújulók beépített teljesítménye őszre elérte a 9 gigawattot. A 300 ezredik naperőművet tavasszal helyezték üzembe hazánkban. Magyarország világelső a napelemek arányával a belföldi áramtermelésben.

A kormány a Jedlik Ányos Energetikai Programban támogatja a további megújulók (földhő és biogáz) fokozott hasznosítását, az ipari energiatárolók telepítését. A zöldenergia termelésében és tárolásában élen járva az ellátás biztonsága erősíthető, az importkitettségek csökkennek - olvasható az EM oldalán.