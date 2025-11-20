ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök Jolán
Az üzleti világ két szereplője kezet ráz.
Nyitókép: Getty Images/eyesfoto

A Waberer’s teljesen átveszi a posta biztosítóját

Infostart / MTI

A Waberer’s csoport kivásárolja a Magyar Posta Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonosát, és 100 százalékos tulajdonrészt szerez a biztosítóban – tette közzé a Waberer’s International Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján.

A tájékoztatásban felidézték: a Waberer’s 2024. július 8-án bejelentette, hogy 100 százalékos leányvállalata, a Gránit Biztosító Zrt. többségi, 66,925 százalékos részesedést szerez a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben, illetve Magyar Posta Életbiztosító Zrt.-ben. A tranzakciót 2024. november 29-én zárták.

A Gránit Biztosító, élve a tranzakció keretében a Magyar Postával kötött együttműködési keretmegállapodásban rögzített vételi opciójával, az opciós időszak megnyílásakor (2025. november 30.) kivásárolja a Magyar Posta Biztosító Zrt. kisebbségi tulajdonosa, a Magyar Posta Zrt. tulajdonában lévő részvénycsomagot, és ezzel a Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben 100 százalékos tulajdonrészt szerez - közölték.

A kisebbségi részvénycsomag megvásárlása az együttműködési keretmegállapodásban rögzített, és a többségi részvénycsomag megvásárlásával megegyező árazási szint mellett valósul meg. A kisebbségi részesedési csomag megvásárlását a Gránit Biztosító saját forrásból finanszírozza. A tranzakció zárására a szükséges biztosításfelügyeleti engedélyek beszerzését követően kerül sor.

A közleményben idézik Barna Zsoltot, a Waberer’s International elnök-vezérigazgatóját, aki elmondta: az egy évvel ezelőtt megvásárolt biztosítótársaságok a várakozásaiknál is kedvezőbb eredményt értek el az elmúlt időszakban, és az erre az évre tervezett szinergia-lehetőségeket is sikerült kihasználni. Erre alapozva döntöttek úgy, hogy a nem-élet biztosítási termékeket kínáló Magyar Posta Biztosító Zrt.-ben 100 százalékos tulajdonrészt szereznek. A 100 százalékos tulajdoni részesedés biztosítja, hogy a szintén nem-élet biztosítási termékeket kínáló Gránit Biztosító Zrt.-vel elérhető szinergiahatások teljes mértékben kiaknázhatóak legyenek a jövőben - jelezték.

A Waberer’s International Nyrt. részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a papír csütörtökön 5400 forinton zárt. Az elmúlt egy évben a részvények legmagasabb árfolyama 5820, a legalacsonyabb 3670 forint volt.

