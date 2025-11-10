Vámosztalékon gondolkodik Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök „vámosztalékra” tett javaslatot. Ennek értelmében az amerikaiak fejenként legalább 2000 dollárban részesülnének – írta meg a Portfolio a Bloomberg alapján.

Az elnök úgy fogalmazott, hogy „mindenkinek kifizetésre kerül egy legalább 2000 dolláros osztalék, ebbe nem értendőek bele a magas jövedelmű személyek” – írta meg a Politico.

Scott Bessent pénzügyminiszter arról beszélt, hogy ez a kedvezmény többféle formában is megjelenhet, így például az órabérben fizetettek túlóráira, a borravalókra, vagy a társadalombiztosítási juttatásokra kivetett adók eltörlésében, olvasható a Portfolio cikkében.

Trump mindeközben intenzíven védi a vámok rendszerét, a Legfelsőbb Bíróság olyan keresetet tárgyalt, amely megkérdőjelezi a vámok jogszerűségét. A New York Times cikkében az olvasható, hogy a bírák egy része kétségbe vonja, hogy a vámrendszer bevezetésére felhasznált 1977-es törvény, az International Emergency Economic Powers Act valóban alkalmas-e erre a célra. Aggályaik kiterjednek arra is, hogy a vámok véleményük szerint adónak minősülnek, az adók kivetésére pedig csak a Kongresszus lenne jogosult.

„A vámok [...] az amerikai állampolgároktól veszik el a pénzt”

– fogalmazott Sonia Sotomayor bíró.

Amennyiben a bírók döntése nyomán a vámok egy része érvényét vesztené, akkor több, mint százmilliárd dollár visszatérítésére kerülhetne sor. Az elnök szerint ez súlyos következményekkel járna, hiszen a vámok célja a kereskedelmi egyensúly helyreállítása és az államadósság csökkentése, írja a Portfolio cikke.