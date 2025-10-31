ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek
Zöldséges ládákba pakolva több mint 800 kilogramm romlott csirkehúst szállított egy szlovák kisteherautó, amelyet Komárom-Esztergom vármegyében a Monostori hídon ellenőriztek a pénzügyőrök.
Nyitókép: NAV

Gyomorforgató dolog került elő a feltartóztatott kisteherautóból

Infostart / MTI

Zöldséges ládákba pakolva több mint 800 kilogramm romlott csirkehúst szállított egy szlovák kisteherautó, amelyet Komárom-Esztergom vármegyében a Monostori hídon ellenőriztek a pénzügyőrök - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-vel.

Azt írták, hogy a Magyarország és Szlovákia között közlekedő furgon 864 kilogramm csirkehúst szállított, és a hűtőberendezése működött ugyan, de a húsokon semmilyen jelölés nem volt, csupán egy sérült címke, amelyen a fogyaszthatósági határidő már két héttel az ellenőrzés előtt lejárt.

A járőrök a kétes eredetű élelmiszer miatt értesítették a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal munkatársait, a szakemberek pedig megállapították, hogy a termékek élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentenek. Több tétel már bűzlött.

A hatóság azonnal elrendelte a teljes áru megsemmisítését, a NAV pedig jogsértés miatt indított eljárást, a magyar eladó akár több millió forint bírságra is számíthat – áll a közleményben.

Kezdőlap    Gazdaság    Gyomorforgató dolog került elő a feltartóztatott kisteherautóból

nav

romlott hús

csirkehús

