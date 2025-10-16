ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 16. csütörtök
Happy young couple buying their new apartment or house and starting new life together. Real estate concept.
Nyitókép: mladenbalinovac/Getty Images

Íme a számok az Otthon Start programról: részletes felmérés készült a fogadtatásáról

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Tízből kilenc magyar hallott már az Otthon Start programról, kétharmaduk szerint a fix 3 százalékos törlesztőrészlet biztonságot nyújt a lakásvásárlóknak, és a program segíti a családalapításban gondolkodókat is – derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért legfrissebb felméréséből. Fűrész Tünde, a KINCS elnöke az InfoRádióban elmondta azt is, hogy a válaszadók több mint négyötöde fontosnak tartja a saját tulajdonú ingatlan, kétharmaduk szerint pedig jobban megéri a hitelt törleszteni, mint az albérletet fizetni.

Szeptember elején indult az Otthon Start program, amelynek keretében fix 3 százalékos lakáshitelt vehetnek fel az első lakást vagy házat vásárlók, ezt követően szeptember elején kérdezte meg a KINCS a magyarokat egy telefonos kutatás során, hogy hallottak-e erről a programról, mennyire érinti őket, van-e olyan családtagjuk – vagy ők maguk –, aki szívesen élnéne ezzel a lehetőséggel.

„Azt láttuk, hogy egyrészt nagy az ismertsége a programnak, hiszen tízből kilenc magyar hallott róla, és azt tapasztaltuk, hogy minden hatodik válaszadó – vagy valamely családtagja – tervezi azt, hogy felvegye a hitelt” – mondta az InfoRádióban Fűrész Tünde, a KINCS elnöke.

Rákérdeztek arra is, hogy új vagy használt lakást, házat vásárolnának-e legszívesebben: a többség azt mondta, hogy inkább használt lakást, illetve családi házat venne, mindössze 10 százalék volt az, aki azt mondta, hogy új lakást vásárolna.

Azt is megkérdezték, hogy inkább falun, városban vagy Budapesten vásárolnának-e:

  • falun (31 százalék),
  • Budapesten 23 százaléknyian vásárolnának,
  • egyéb vidéki városokban pedig 42 százaléknyian

szeretnének új otthont, illetve elsőt.

Összességében tehát az látszódik, hogy településtípus szerint lefedi az országot a program, az arányok „lakosságarányosak”.

Legtöbben, akik úgy nyilatkoztak, hogy saját maguk részére használnák fel ezt a hitelt, 30 és 49 év közöttiek, de sokan voltak olyanok is, akik arról nyilatkoztak, hogy majd a gyermekük szeretne élni ezzel a lehetőséggel; nagyjából a válaszadók 42 százaléka mondta azt, hogy a gyermeke gondolkodik ebben a hitelben.

Összeget tekintve nagyon változatos válaszokat kaptak: a válaszadók 22 százaléka mondta azt, hogy 10 és 20 millió forint közötti hitelt venne föl, és a maximum 50 millió forintot is nagyjából ugyanennyien (21 százalék) mondták.

A magyarok híresek arról, hogy szeretnek saját tulajdonú ingatlanban élni, a KINCS erre is rákérdezett most.

„A magyarok nagy része, 84 százaléka úgy gondolja, hogy fontos, hogy valaki saját tulajdonú ingatlanban tudjon lakni, élni. Ugye ez megegyezik az általános számokkal, hiszen a magyarok 92 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él. Egyébként 73 százalék azt nyilatkozta, hogy jó ötletnek tartja azt, hogy ha az állam a saját tulajdonú otthon megszerzését támogatja, és nem a bérlakásokban való életet” – részletezte Fűrész Tünde.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Tízből kilenc magyar hallott már az Otthon Start programról, kétharmaduk szerint a fix 3 százalékos törlesztőrészlet biztonságot nyújt a lakásvásárlóknak, és a program segíti a családalapításban gondolkodókat is – derült ki a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért legfrissebb felméréséből. Fűrész Tünde, a KINCS elnöke az InfoRádióban elmondta azt is, hogy a válaszadók több mint négyötöde fontosnak tartja a saját tulajdonú ingatlan, kétharmaduk szerint pedig jobban megéri a hitelt törleszteni, mint az albérletet fizetni.
