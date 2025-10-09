Figyelem, fél napra leállnak az egyik bank szolgáltatásai

Az Erste Bank rendszerein október 10. este 22:00 órakor október 11. délig, valamint október 28. 22:00 és október 29. hajnali 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatás működését is befolyásolja - ismertette a bank a honlapján.

Az Erste szolgáltatásai között nem lesz elérhető:

George App és Web

Internetes vásárlás (csak október 10. 22:00 és másnap 12:00 között)

Azonnali átutalások indítása

Azonnali átutalások fogadása (csak október 11. hajnalban)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A javítási időszakban továbbra is elérhető lesz többek között a készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül, fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül, a MobilePay, a weboldal szolgáltatások és a mobilegyenleg feltöltése.