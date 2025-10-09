Figyelem, fél napra leállnak az egyik bank szolgáltatásai

Az Erste Bank rendszerein október 10. este 22:00 órakor október 11. délig, valamint október 28. 22:00 és október 29. hajnali 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatás működését is befolyásolja - ismertette a bank a honlapján.
Az Erste szolgáltatásai között nem lesz elérhető:
- George App és Web
- Internetes vásárlás (csak október 10. 22:00 és másnap 12:00 között)
- Azonnali átutalások indítása
- Azonnali átutalások fogadása (csak október 11. hajnalban)
- Erste TeleBank
- Vállalati NetBank
- Electra
- Erste Business MobilBank
- SMS szolgáltatások
- API csatorna
- Online termékigénylés
- Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület
A javítási időszakban továbbra is elérhető lesz többek között a készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül, fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül, a MobilePay, a weboldal szolgáltatások és a mobilegyenleg feltöltése.