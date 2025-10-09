ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök
Nyitókép: Getty Images

Figyelem, fél napra leállnak az egyik bank szolgáltatásai

Infostart

Péntek estétől hosszú órákra leállnak az Erste Bank rendszerei. Október végén pedig a pénzintézet szolgáltatásai nem vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.

Az Erste Bank rendszerein október 10. este 22:00 órakor október 11. délig, valamint október 28. 22:00 és október 29. hajnali 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatás működését is befolyásolja - ismertette a bank a honlapján.

Az Erste szolgáltatásai között nem lesz elérhető:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás (csak október 10. 22:00 és másnap 12:00 között)
  • Azonnali átutalások indítása
  • Azonnali átutalások fogadása (csak október 11. hajnalban)
  • Erste TeleBank
  • Vállalati NetBank
  • Electra
  • Erste Business MobilBank
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A javítási időszakban továbbra is elérhető lesz többek között a készpénzfelvétel belföldön ATM-ből, készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül, fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül, a MobilePay, a weboldal szolgáltatások és a mobilegyenleg feltöltése.

erste bank

george

rendszerfejlesztes

