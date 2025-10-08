Lantos Csaba: Paks II meg fog épülni

Helyzet van. Az Európai Unió egy fantasztikus jármű lehetne, de ma rossz irányba tartunk – ezzel a felütéssel kezdte a Portfolio Energy Investment Forum konferenciáján előadását az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba úgy folytatta: ma a szakadék felé tart Európa, ezt a Draghi-jelentés is megállapította, ráadásul a jelentéstevő nemrég azt mondta, most rosszabb a helyzet, mint egy évvel ezelőtt volt.

Lantos Csaba közölte, a 20. századot különböző „izmusok” uralták, majd a 21. században megjelent a greenizmus. Ezzel, valamint az Európai Unió szigorú kibocsátáskereskedelmi rendszerével, röviden az ETS rendszerrel az unió lényegében lábon lőtte magát – vélekedett a miniszter, aki szerint ma a greenizmus határozza meg a mindennapjainkat.

„A greenizmus kétségtelenül egy létező globális problémára adott válasz, de rendkívül veszélyes, mint minden ideológia által meghatározott és túlságosan doktriner módon képviselt válasz”

– fogalmazott Lantos Csaba. Szerinte az ETS önmagában egy jó és hatékony eszköz, működik is – csak éppen azt jelenti, hogy Európa éppen lábon lövi önmagát és a gazdaságát ezzel az eszközzel, és fokozza a versenyképtelenségét.

„Emiatt mi bezárjuk a szénerőműveinket, ami egyébként önmagában helyes lenne, csak eközben a világon mások meg nem bezárják, hanem éppen hogy nyitják a szénerőműveiket. Tehát ha mi egyedül vezetünk be egy egyébként kitűnő és hatékony eszközt, akkor csak azt fogjuk elérni, hogy tovább fokozzuk a versenyképtelenségünket” – tette hozzá.

A tárcavezető azt mondta: Magyarországon két pilléren, a nukleáris és a megújuló energián nyugszik az energiatermelés. Emlékeztetett, nemrég volt a Paksi Atomerőmű alapkőletételének 50. évfordulója. Kiemelte: a beruházásnak lesz folytatása.

„Meg fog épülni Paks II, és nem teszünk le arról, hogy kihasználva az új hullámot, az SMR-, vagyis small modular reaktor-világot, nálunk is legyen ilyen kis moduláris reaktor”

– mondta.

Magyarország az élvonalban jár a megújuló energia telepítésében. Jelenleg 8100 megawattnyi napelemes forrás működik. „Ez igen jó eredmény, a következő évtized azonban már az így keletkező áram tárolásának megoldásáról fog szólni” – összegezte a konferencián Lantos Csaba energiaügyi miniszter.