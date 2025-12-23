Síelni megy? Erről ne feledkezzen meg!

Naponta személyenként átlagosan 870 forintos összegért köthetünk az idei szezonban síbiztosítást. Tavalyhoz képest ez 3 százalékos drágulást jelent – magyarázta az InfoRádióban az Insura.hu vezérigazgatója, Kozma Gábor.

Kiemelte, az európai egészségbiztosítási kártya nem nyújt elegendő fedezetet, ugyanis síeléskor az esetlegesen felmerülő balesetek kapcsán olyan költségek merülhetnek fel, amelyeket ez a megoldás nem fedez.

A helikopteres mentést sem fizeti például

– jegyezte meg Kozma Gábor. Ennek az az oka, hogy az állami ellátást fedezi ez a típusú biztosítás, de az extra, illetve sürgősségi ellátást már nem. Kiemelte, nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a síközpontok, sícentrumok közelében általában magánegészségügyi ellátás van, amelyre nem vonatkozik az európai egészségbiztosítási kártya. Hatálya egyébként is csak az EU-ra terjed ki, tehát például Svájcra már nem.

A síbiztosítást kötők 80 százaléka 45 év alatti egyébként, Ausztriában jellemzően inkább a „nem osztrák, nem helyi lakosok” körében űzik a fiatalok ezt a sportot – tette hozzá Kozma Gábor.

Úticélok szempontjából a legközelebb eső sípályák a legnépszerűbbek, Ausztriára szól a megkötött biztosítások kétharmada. 10 százalékuk szól Szlovákiára, a maradék 25 százalékuk vonatkozik az összes többi országra. Az útra magára is érdemes biztosítást kötni, ebből a szempontból nincsen különbség a nyáron vagy télen kötött biztosítások között. Ezek olyan kockázatokat is fedeznek, mint például a poggyász eltűnése vagy károsodása. Amennyiben külön, kiegészítőleg asszisztencia-biztosítást is kötünk a gépjárműre, akkor az az esetleges autómentés költségeit tudja téríteni. A legnagyobb segítség az, hogy

ilyenkor magyar nyelvű call center áll a biztosított utas rendelkezésére,

amely segít a gépjármű mentésének, elszállításának leszervezésében – emelte ki Kozma Gábor.

Figyelni szükséges arra, hogy a balesetbiztosítási limitek megfelelően magasak legyenek, mivel a mentési költségek egy hegyen elszenvedett baleset esetében igen magasak lehetnek, a helikopteres mentés ilyenkor „szinte szokványos”. A vezérigazgató hozzátette, hogy gyakorlatilag mindegyik biztosító kínál már erre is fedezetet. Fontos még a felszerelés biztosítása is, hiszen a sífelszerelések „igen drágák”, és azokat is ellophatják, illetve tönkremehetnek.

A biztosítás szempontjából az is fontos, hogy manapság már lehetséges a pályán kívüli kockázatokra is biztosítást kötni, ugyanakkor erre a szerződéskötéskor külön figyelni kell, ha ez nem történik meg, a pályán kívül elszenvedett balesetekre nem fog téríteni a biztosító – emelte ki a vezérigazgató.