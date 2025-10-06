Az uniós állampolgárok megtakarításai az Európai Bizottság célkeresztjében

Az Európai Unióban a tagállamok háztartási megtakarításai 10 ezermilliárd eurót tesznek ki összesítve. Ezek többségükben (70 százalékban) alacsony hozamú megtakarítási számlákon vannak lekötve. Az Európai Bizottság szerint ezeket a megtakarításokat más módon is fel lehetne használni – írja a hirado.hu.

A bizottság a közlése szerint segíteni szeretne a polgároknak bölcs pénzügyi döntéseket hozni jólétük, pénzügyi biztonságuk és függetlenségük javítása érdekében. A mostani bejelentés a pénz- és tőkepiaci uniós stratégia március végi bejelentése után érkezett. Az SIA (Savings and Investments Account) koncepciójának keretében egyszerűen lehetne főleg európai pénzügyi eszközökbe befektetni. Már akár 10 eurós befizetéssel lehetőséget kínálna az egyéneknek a részvényekbe, kötvényekbe vagy alapokba történő befektetésre.

A cél, hogy minél több szolgáltatónál legyenek ezek elérhetőek, továbbá, hogy határokon átnyúló módon is hozzá lehessen ezekhez férni. A magas kockázatú eszközökbe, mint az egyes kriptovalutákba való befektetés nem lenne része a rendszernek. Kiemelik, hogy előnyös lenne egyszerűsített adózást és adókedvezményeket is kínálni. A keretrendszer elemei már korábban tíz európai uniós tagállamban megjelentek, köztük hazánkban is – olvasható az Európai Bizottság közleményében. Az új javaslat ugyanakkor nem kötelező érvényű.

Maria Luís Albuquerque európai biztos ezzel kapcsolatban elmondta, a „magánszemélyek fokozott tőkepiaci részvétele” tíz év alatt akár további 1200 milliárd eurós befektetést is eredményezhet. Joe Heavey, az ESMA (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) nemzetközi és intézményi ügyekért felelős vezető menedzsere úgy véli, a bankszámlákon, euróalapokban elhelyezett tartalékok értéke évről évre csökken. Ennek oka, hogy ezeknek a kamatlábai alig haladják meg az inflációt.

„A tőkepiaci befektetések hiánya visszafogja az unió gazdasági fejlődését”

– tette hozzá a menedzser.

Jelenleg az európaiak nagy mértékben amerikai vállalatokat finanszíroznak megtakarításaikkal, évente körülbelül 300 milliárd eurós értékben. Ennek oka, hogy sok közvetítő az ETF-ekbe, tehát a globális indexalapokba való befektetéseket javasolja. Ezek az indexek kiegyensúlyozatlanok, az értékpapírok körülbelül 80 százaléka amerikai, 10 százaléka ázsiai, és mindössze 10 százalékuk európai – mondta el a Le Figarónak Christian Noyer, a Banque de France korábbi elnöke, illetve egy, az európai tőkepiac fejlődéséről szóló jelentés szerzője.