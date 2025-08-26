A legtöbb bank alig fizet kamatot a devizabetétekre, de akad kivétel

A devizaalapú lekötéshez előbb devizaszámlát kell nyitni valamelyik banknál – írja cikkében a money.hu szakértője. Ha csak forint áll rendelkezésre, akkor azt a számlára helyezés során előbb át kell váltani devizára. Ilyenkor lényeges, hogy az átváltás mennyire kedvező vagy drága árfolyamon történik.

A bankon múlik, hogy mik az elérhető devizanemek, és hogy ezek közül melyik köthető le betétként. A legtöbb pénzintézetnél a devizabetétek kamata a 0,1 százalékot sem haladja meg. A money.hu szerzője emiatt csak olyan hazai bankokat vizsgált, amelyeknél az euró, dollár, angol font vagy svájci frank alapú devizabetétek közül legalább egynél 0,1 százalék feletti kamatot adnak a lekötésre (Gránit Bank, MagNet Bank, K&H Bank, KDB Bank).

Az euró alapú devizabetéteknél a Gránit Egyszerű lekötött betétje 1,25 és 2 százalék közti éves kamatot fizet időtávtól függően, amihez minimum 350 eurót kell lekötni. A kamatot a lekötési idő végén fizetik ki, ennél korábbi feltörésnél a mértéke 0,01 százalék. A MagNet Banknál 3 és 6 hónapos időtávon a Prizma EUR betét 1,50 százalék kamatot fizet, a minimum lekötés 200 euró. Korai feltörésnél a kamat 0 százalék. Egy és 12 hónapos távon csak a Standard EUR betét érhető el, minimális kamattal. A KDB Bank 1000 euró minimális lekötést vár el a Standard lakossági deviza lekötött betét nevű konstrukciójuknál, de a legmagasabb kamat is csak 0,7 százalék.

A Gránit Egyszerű lekötött betét USD alapon bankon belül és kívül is a legmagasabb, akár 3,5 százalékos kamatot fizeti a dollár alapú devizabetétek között. Ehhez minimum 500 dolláros lekötést várnak el. A K&H Banknál 2,15 és 3,35 százalék közötti kamatot lehet elérni dollárban időtávtól függően. A MagNet Bank dollárlekötésre minimális kamatot fizet, ezzel szemben a KDB Banknál 1,3–2,6 százalékot lehet elérni.

Angol fontnál a Gránit Egyszerű lekötött betét 1–1,25 százalékot fizet legalább 350 angol font lekötése esetén. A K&H Bank kamata 0,6 és 2,92 százalék fontban. A MagNet nem forgalmaz font alapú betétet, a KDB igen, de lényegében nem fizet kamatot rá.

Bár tavaly év végén még egy százalék kamatot fizetett az egyéves lekötésre, a svájci frank alapú lekötést átmenetileg felfüggesztette a Gránit. A MagNet és a KDB elenyésző kamatot fizet, a K&H-nál nem lehet frankot lekötni.

Kamatot az olyan fintech cégeknél is lehet szerezni devizabefektetések után, mint a Revolut, a Wise vagy a Lightyear. Ezek a szolgáltatók azonban a banki lekötött betétekhez képest sokszor magasabb kockázatú pénzpiaci alapokba, azaz befektetési jegyekbe helyezik a pénzt, és így érnek el hozamot. A kockázatot az jelenti, hogy ezeknél nemcsak a kamatból, de a tőkéből is veszíteni lehet. További kockázatot jelenthet, hogy határon átnyúló pénzügyi szolgáltatókról van szó, így nem feltétlen vonatkoznak rájuk azok a szigorú szabályok, mint a többi magyar bankra.