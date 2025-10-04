ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 4. szombat Ferenc
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

VOSZ: új távlatok nyíltak a vállalkozók előtt

Infostart / MTI

Jelentősen bővültek a Széchenyi Mikrohitel MAX+ lehetőségei: a konstrukció kedvezőbb és rugalmasabb feltételekkel érhető el a hazai mikro- és kisvállalkozások számára - közölte a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) szombaton.

A tájékoztatás szerint a legfontosabb változások között szerepel, hogy a maximális hitelösszeg egy ügyletre 100 millióról 140 millió forintra emelkedik. Továbbá: az ügyfelenkénti limit 200 millió forintra, a cégcsoportonkénti keret pedig 300 millió forintra nő és a hitel már egy lezárt üzleti év után is igényelhető. Változás még, hogy a törlesztés rugalmasabb, akár 20 százalékos emelt összegű utolsó részlet is választható - sorolták.

A Nemzetgazdasági Minisztérium, a KAVOSZ és a VOSZ együttműködésével megvalósuló módosítás célja, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások gyorsabban és egyszerűbben jussanak kedvezményes forráshoz, amely elősegíti beruházásaik megvalósítását, teljesítményük növelését és a munkahelyek megtartását - olvasható a közleményben.

Kezdőlap    Gazdaság    VOSZ: új távlatok nyíltak a vállalkozók előtt

vállalkozás

hitel

vosz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kínában épül a világ legnagyobb hadihajója – iszonyatos szörny készül

Kínában épül a világ legnagyobb hadihajója – iszonyatos szörny készül
Megkezdődött az egyelőre csak 004-es típusúnak nevezett szuperhordozó építése a kínai Dalian hajógyárban. Az új hadihajó az amerikai flotta Ford osztályának riválisa lesz, és megváltoztathatja az erőviszonyokat a Csendes-óceán térségében.
 

Kisbusz méretű léghajót tesztel a NATO – mindent látni fog

Már lóháton támadnak az orosz rohamosztagosok, és jönnek a szamarak is

Szétlőtték az oroszok az ukrán áramellátás egy részét

Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

Új vállalkozási hitelprogramot jelentett be Orbán Viktor

"Október 6-tól lesz egy magyar kis- és középvállalkozások számára elérhető, 150 millió forintos felső értékű hitel, amely fix 3 százalékos kamatozású" - jelentette be. A kormány dolgozik egy vállalkozási adócsökkentési programon is. Kérdésre válaszolva vallott arról is, mit szokott esténként csinálni, ha nem tud elaludni, és nyugtalanul forgolódik az ágyában; sporttal kapcsolatos.
 

VOSZ: új távlatok nyíltak a vállalkozók előtt

Orbán Viktor: Semjén Zsolt személyén keresztül az egyházra is csapást lehetett volna mérni

VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás

Nagy fordulat jöhet Csehországban, megkezdődött a szavazatszámlálás

Csehországban pénteken és szombaton parlamenti választásokat tartottak, melynek nagy kérdése, maradhat-e a Petr Fiala vezette centrista kormány, vagy visszatér a hatalomba Orbán Viktor fontos európai szövetségese, Andrej Babiš. A szavazóurnák szombat délután 14 órakor zártak, és megkezdődött a szavazatszámlálás.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az olajkorszak vége? Rengeteg ország járhat pórul, de velünk mi lesz így?

Itt az olajkorszak vége? Rengeteg ország járhat pórul, de velünk mi lesz így?

Az olajkorszak vége már nem a készletek kimerülése, hanem a kereslet csökkenése miatt közeleg.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Three air strikes hit Gaza in early hours as IDF told to prepare for phase one of Trump plan

Three air strikes hit Gaza in early hours as IDF told to prepare for phase one of Trump plan

The Israeli military has said that the safety of its troops are a top priority and warns "a rapid response to neutralize any threat" may be needed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 3. 20:49
Történelmi globális átrendeződés: csúcson az arany ára, itt a prognózis a folytatásról
2025. október 3. 19:44
Aszódi Attila a zaporizzsjai erőműről: elég nagy a probléma, és a harcok akadályozzák a helyreállítást
×
×
×
×