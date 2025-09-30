ARÉNA
2025. szeptember 30. kedd Jeromos
magyar zászló és uniós zászló / Detail of the national flag of Hungary waving in the wind with blurred european union flag in the background on a clear day. Democracy and politics. European country. Selective focus.
Nyitókép: rarrarorro/Getty Images

Nem ezt várták – javultak a gazdasági kilátások az EU-ban

Infostart / MTI

A gazdaság alakulásával kapcsolatban egyik keleti, és egyik nyugati szomszédunkhoz képest is optimistábbak vagyunk hazánkban.

Kissé javult a gazdasági hangulat a várt csekély visszaesés helyett az euróövezetben, és az EU-ban, a foglalkoztatási várakozások ugyanakkor enyhe romlást mutattak mindkettő régióban – közölte az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága (DG ECFIN). A foglalkoztatási várakozások mutatója (EEI) augusztushoz képest csökkent, az EU-ban 0,9 ponttal 97,1 pontra, az euróövezetben 1,3 ponttal 96,4 pontra.

A BCS (Business and Consumer Survey) program keretében havonta, kérdőíves módszerrel mérik fel az európai gazdasági szereplők, és a fogyasztók gazdasági kilátásokra vonatkozó nézeteit.

A gazdaságihangulat-mutató (ESI) az EU-ban az előző havihoz képest 0,6 ponttal növekedett, 95,5 pontra, az euróövezet szintjén vizsgálva 0,2 ponttal emelkedett, szintén 95,5 pontra. Magyarországot vizsgálva az érték jelentősen nőtt az augusztusihoz képest, jelenleg 97,1 ponton áll az előző hónapi 91,7-hez képest.

A V4-es országok (Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) tekintetében a harmadik helyen áll hazánk. Csehországban 102,4 a mutató értéke, Lengyelországban kereken 100, Szlovákiában pedig 95,6. Szomszédunkban, Romániában hasonló az augusztusi értékhez, 94,2-n áll a mutató. Nyugatra tekintve Németországban 90,3-as, Ausztriában pedig 87,9 pontos értéket láthatunk 2025 szeptemberében, ahogy az alábbi grafikon is mutatja.

A szolgáltatóiparban az elmúlt három hónap üzleti helyzetének értékelése pesszimista tartományba fordult, az augusztusi 0,9 pontról mínusz 1,7 pontra. A következő három hónapra vonatkozó szolgáltatási üzleti várakozások javultak, 10,3 pontra emelkedett 8,1 pontról.

Az euróövezeti fogyasztói bizalom 2025 szeptemberében mínusz 14,9 pontra emelkedett az augusztusi mínusz 15,5 pontos értékéről. Az Európai Unió egészében a hangulat 0,5 ponttal javult.

A fogyasztók kevésbé bizonyultak pesszimistának háztartásuk jövőbeli pénzügyi helyzetét illetően, továbbá

erőteljesebb szándékot jeleztek jelentős vásárlásokra a következő 12 hónapban.

