Túl a mélyponton az ipar

A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be - fűzte hozzá a KSH.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.

2025. júliusban az ipari export volumene 1,3 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 1,5 százalékkal csökkent, ugyanakkor a 14 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 16,2 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 5,3, a feldolgozóiparé 1,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 0,5, a csekély súlyú bányászaté 8,5, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 7,2 százalékkal visszaesett.