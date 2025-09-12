ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.13
usd:
333.04
bux:
101887.3
2025. szeptember 12. péntek Mária
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Businessman using tablet analyzing sales data and economic growth graph chart. Business strategy. Abstract icon. Stock market, Banking and Digital marketing.
Nyitókép: ipopba/Getty Images

Túl a mélyponton az ipar

Infostart / MTI

2025 júliusában az ipari termelés volumene 1,0 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal - erősítette meg pénteken kiadott második becslésével a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A feldolgozóipari alágak többségében visszaesés következett be - fűzte hozzá a KSH.

A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal nagyobb volt a 2025. júniusinál.

2025. júliusban az ipari export volumene 1,3 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 1,5 százalékkal csökkent, ugyanakkor a 14 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 16,2 százalékkal nőtt.

Az ipar belföldi értékesítése 5,3, a feldolgozóiparé 1,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

Az iparon belül döntő (96 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 0,5, a csekély súlyú bányászaté 8,5, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 7,2 százalékkal visszaesett.

Kezdőlap    Gazdaság    Túl a mélyponton az ipar

ksh

adat

ipar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

Orbán Viktor péntek reggel: megfogadtam, hogy nekem sikerülni fog, hogy az ország kimaradjon a háborúból

A kormányfő a Kossuth rádióban kezdte a pénteket, az interjú helyszíne ezúttal Abu-Dhabi volt, mivel az ottani uralkodóval tárgyal pénteken. A miniszterelnök szólt a lengyelországi orosz drónincidensről, Ursula von der Leyenről és egy fogadalmáról, Európa nehéz helyzetéről és helytelen vezetéséről. A Tisza Pártot és a DK-t szerinte most Brüsszel finanszírozza, a legnagyobb ellenzéki párt szerinte arra készül a választás után, hogy a multik adóját elengedje - de ezt ő nem fogja hagyni. A nemzeti konzultáció kapcsán úgy fogalmazott az ellenzéki tervekre utalva: "kezdődik ez a csesztetés".
 

Orbán Viktor: az uniós tagság érdemeken alapul, nem biztonsági garancia

Jókor jön az erősítés: drónvadász harcjárműveket kap a Magyar Honvédség

Hatalmas ukrán támadás, Moszkva ellen is

Közös fegyvergyártásba kezdhet Ukrajna és az Egyesült Államok

VIDEÓ
Az új legfőbb ügyész a szervezet céljairól és feladatairól. Nagy Gábor Bálint, Inforádió, Aréna
Macron: Lemondás vagy új választások? Fejérdy Gergely, Inforádió, Aréna
Peking, Washington és a körkörös Európai Unió. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.12. péntek, 18:00
Rókusfalvy Pál
nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egészségügyi katasztrófa: súlyos hatással vannak a gyerekekre az ultrafeldolgozott élelmiszerek

Egészségügyi katasztrófa: súlyos hatással vannak a gyerekekre az ultrafeldolgozott élelmiszerek

Az ENSZ Gyermekalapjának (UNICEF) új jelentése szerint világszerte több iskoláskorú gyermek és serdülő szenved elhízástól, mint alultápláltságtól, összesen 188 millió fiatal érintett - írta a CNN.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes visszaélés: szemétdomb lett az 50 millióval megtámogatott kisboltból + Videó

Döbbenetes visszaélés: szemétdomb lett az 50 millióval megtámogatott kisboltból + Videó

Évek óta bolt nélkül élnek a Nógrád vármegyei Szátok lakói, és hiába reménykedtek a Magyar Falu Program 50 milliós támogatásában, ma már csak egy romos épület és szeméthalom emlékeztet az el nem készült üzletre

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Video of Charlie Kirk shooting suspect fleeing scene released as manhunt continues

Police also release several images of a "person of interest" - but still haven't given a name for the suspect.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 11. 21:54
Megszületett az első Minősített Vállalati Hitel szerződés: népszerű borászat fejleszthet vele
2025. szeptember 11. 21:20
Kiderült, meddig élnek most az európaiak – még mindig nem állunk jól
×
×
×
×